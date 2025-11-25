Tercer intento por sellar el castillo de San Vicente contra las filtraciones de agua El monumento se cerrará al público el próximo lunes 1 de diciembre y se espera que reabra para la Semana Santa

Vicente Cortabitarte San Vicente de la Barquera Martes, 25 de noviembre 2025

El Castillo del Rey, uno de los principales monumentos del patrimonio barquereño, será sometido a una importante obra de restauración con la que se espera dar carpetazo a los problemas de filtraciones de agua y humedades que ha venido sufriendo prácticamente desde su rehabilitación y apertura al público en el año 1999, especialmente en su cuerpo central y torre oriental. En otras dos ocasiones ya se ejecutaron actuaciones con este mismo objetivo (hace alrededor de ocho años) pero los trabajos resultaron infructuosos.

En esta ocasión se cuenta con un estudio previo elaborado por el Grupo Tecnológico de la Edificación de la Universidad de Cantabria, en el que se recogen las consideraciones necesarias que han sido tomadas en cuenta para la obra que pretende solventar estos déficits.

La Dirección General de Cultura y Patrimonio Histórico de Cantabria, promotor del proyecto, además, ha intentado adjudicar estos trabajos en dos ocasiones, pero los concursos quedaron desiertos. Pero, por fin el plan será una realidad al iniciarse en estos días la obra a cargo de la empresa Cabero Edificaciones con una inversión de 174.018 euros que se financia con los fondos Next Generation de la Unión Europea, destinados a la conservación, restauración y puesta en valor del patrimonio cultural español.

Esto obliga a cerrar a las visitas públicas el castillo que es el principal centro de visitantes de la villa, por el que anualmente pasan unas 70.000 personas, atraídas tanto por su interés monumental y por el contenido museístico como por las espectaculares vistas sobre San Vicente que ofrece desde su atalaya.

El cierre será efectivo el próximo día 1 de diciembre y se mantendrá durante los alrededor de cuatro meses en los que, inicialmente, se desarrollarán las obras, por lo que la reapertura se contempla para la próxima Semana Santa, que es uno de los momentos álgidos del turismo en la villa.

A juicio del estudio de la UC, es la singular construcción del Castillo del Rey, sobre la roca en un lugar expuesto, con muros masivos, volúmenes elementales y soluciones de cubiertas con faldones de teja -que vierten a pesebrones, delimitados por los propios faldones y los pasos de ronda- lo que genera las filtraciones de agua y las humedades. También influye el hecho de que cuenta con canalizaciones de evacuación ocultas y gárgolas en las fachadas.

Los responsables del proyecto consideran que la solución más eficaz para resolver todo lo apuntado exigiría obras y transformación en el monumento que no son aceptables desde el punto de vista patrimonial, por lo que la actuación se centrará en eliminar las filtraciones y teniendo en cuenta que los muros podrán seguir sufriendo humedades por encima de lo deseado para obtener unas condiciones óptimas de confort.

A partir del 1 de diciembre se desmontarán las cubiertas de la nave central y torre oriental para abordar los problemas estructurales y se acometerán unas actuaciones complementarias, como la aplicación de poliurea en caliente en el pesebrón y en los encuentros con el paramento, en otras muchas. También se sustituirán las tejas deterioradas.

Fortaleza singular

Este castillo es uno de los mejores ejemplos de arquitectura defensiva de la región. Construido a partir del año 1.210, tras la concesión de fuero a la villa barquereña por Alfonso VIII, aunque se le supone un origen más legendario, de mediados del siglo VIII, cuando el rey asturiano Alfonso I hizo la primera repoblación de la villa.

Los reyes de Castilla se reservaron el señorío sobre el castillo de San Vicente: cedían temporalmente su alcaldía a quien les parecía, hasta el año 1453, en que Juan II otorgó su tenencia a los vecinos, en la persona de su Procurador General.

Tras una cuidadosa rehabilitación que se programó para finales del pasado siglo, sus dependencias se sirven para acoger eventos de carácter cultural, como exposiciones, representaciones... lo que ha hecho del lugar un importante foro cultural de la región. Actualmente, se exhibe allí con una interesante exposición permanente sobre la historia y naturaleza de San Vicente, con piezas y documentos históricos de la villa.