El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un bus de transporte escolar ante el instituto de Renedo

Piélagos aprueba un presupuesto de 26,1 millones para 2026 y creará un servicio de autobús municipal

Las cuentas, que se incrementarán casi un 10% respecto a este año y contemplan más de 800.000 euros en inversiones, solo han sido apoyadas por Vox

Violeta Santiago

Violeta Santiago

Santander

Martes, 25 de noviembre 2025, 17:39

Comenta

El Pleno del Ayuntamiento de Piélagos ha aprobado este martes un presupuesto de 26,1 millones de euros para 2026 en el que una de ... las grandes novedades será un servicio municipal de autobús con el que el equipo de Carlos Caramés (PP) quiere responder «a una demanda vecinal histórica». Pese a que las cuentas crecerán casi un 10% (el 9,5) respecto al ejercicio vigente, «sin subir los impuestos» a los residentes, el proyecto de los populares solo ha logrado el respaldo de Vox: los grupos del PSOE, PRC y @VIP han votado en contra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Ayuntamiento instala ya las 22 cámaras que vigilarán la Zona de Bajas Emisiones
  2. 2

    Noelia, 40 años, dos veces víctima de violencia machista: «No es mala suerte, ocurre más de lo que creemos»
  3. 3 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  4. 4

    Cantabria, en alerta por intensas lluvias hasta el miércoles
  5. 5

    Los 40 años de Terminal Sur
  6. 6

    El audio del VAR del Burgos-Racing
  7. 7

    Buruaga: «Estoy dispuesta a volver a empezar a negociar otro Presupuesto»
  8. 8

    Conchi García, una «pionera, 'artillera', humilde y siempre con ganas de aprender»
  9. 9

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  10. 10

    La Policía revisa las cámaras e investiga las causas del incidente en la zona de vinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Piélagos aprueba un presupuesto de 26,1 millones para 2026 y creará un servicio de autobús municipal

Piélagos aprueba un presupuesto de 26,1 millones para 2026 y creará un servicio de autobús municipal