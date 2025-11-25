Piélagos aprueba un presupuesto de 26,1 millones para 2026 y creará un servicio de autobús municipal

El Pleno del Ayuntamiento de Piélagos ha aprobado este martes un presupuesto de 26,1 millones de euros para 2026 en el que una de ... las grandes novedades será un servicio municipal de autobús con el que el equipo de Carlos Caramés (PP) quiere responder «a una demanda vecinal histórica». Pese a que las cuentas crecerán casi un 10% (el 9,5) respecto al ejercicio vigente, «sin subir los impuestos» a los residentes, el proyecto de los populares solo ha logrado el respaldo de Vox: los grupos del PSOE, PRC y @VIP han votado en contra.

El Consistorio ha informado de que, el año que viene, Piélagos «apuesta por la movilidad», lo que significa que echará a rodar un nuevo sistema de transporte público. El plan es «complejo» y «técnicamente difícil» y, por este motivo, «nadie lo había abordado hasta ahora», explicó el alcalde, cuya idea es diseñar una línea en la zona centro-norte, otra en la zona sur y una tercera que conectará Renedo con el Hospital de Liencres. Al tiempo, se habilitarán otros servicios, como un búho nocturno los sábados (para aprovechar la línea Santander-Torrelavega) y también se instaurará un enlace con la playa que, si se llegara a tiempo con la licitación, la adjudicación y la entrada en vigor del contrato, se intentaría implantar ya el próximo verano.

Caramés ha detallado que se destinarán 500.000 euros de las arcas municipales a la puesta en marcha de este servicio, que se prestará con tres autobuses que recorrerán todo el municipio desde primera hora de la mañana hasta la noche y los fines de semana. A sus ojos, este proyecto «es movilidad sostenible para todos y cohesión entre pueblos» y al alcalde no le cabe duda de que traerá «una mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos, en definitiva, un Piélagos más cómodo y seguro».

En el pleno extraordinario, el popular ha defendido el documento económico del año próximo diciendo que el objetivo es «mejorar la gestión interna y ser capaces de atraer más recursos externos. Este es el camino: hacer más pero sin ahogar a los vecinos». Entre los proyectos que tiene en cartera está, por ejemplo, el incremento en más de un 60% del presupuesto actual el destinado a mantener los parques y jardines (la cuantía aumenta hasta los 650.000 euros) porque se incluirán zonas del municipio que, hasta el momento, estaban fuera del contrato. El nuevo se vuelca en reforzar personal para este servicio, en podas y en plantaciones.

Además, ha destacado la licitación de más de 360 cámaras en todo el término, para lo que se dotan los 250.000 € de la primera anualidad. Caramés espera que estas tengan efecto disuasorio y que ayuden a la Policía Local y la Guardia Civil. La construcción de un nuevo área deportiva en Carandía (presupuestada en 200.000 euros) es otro proyecto destacable, al igual que un nuevo parque infantil en el barrio de Valmoreda, en Oruña (que se llevará otros 100.000).

En el lado social, las subvenciones directas a colectivos municipales subirán hasta los 200.000 euros. Se beneficiarán, entre otros, la AMPA de IES Valle de Piélagos, Aspace y varios clubes que gestionan las escuelas municipales. En el documento se recogen, por otra parte, cantidades para atender «reivindicaciones históricas», caso de los 50.000 euros que irán a rehabilitar la ermita de San Martín en Barcenilla -en colaboración con el Obispado-, los 80.000 euros adicionales a la limpieza de arroyos y los 27.000 euros más al servicio de socorrismo y salvamento en playas.

Durante la sesión, el alcalde felicitó al personal municipal por su trabajo para sacar en plazo por tercer año consecutivo el proyecto de presupuesto, que estará en vigor el próximo 1 de enero. Esto le ha servido para recordar que el anterior tripartito (liderado por la socialista Verónica Samperio) nunca aprobó en tiempo y forma sus cuentas. De hecho, Caramés recalcó que el de 2023 lo hizo en marzo de ese mismo año, solo dos meses antes de las elecciones municipales.

Los argumentos del regidor no han convencido a la portavoz del grupo municipal PRC Susana Iglesias, que rechaza el presupuesto al entender que «ignora las necesidades reales de los vecinos» y supone «una oportunidad perdida» para afrontar problemas como el acceso a la vivienda, el empleo y la emancipación juvenil y las dificultades de movilidad «crónicas». En su opinión, la «gran tara» es la falta de soluciones en vivienda, «uno de los problemas más graves del municipio, por el elevado coste y la escasa oferta de alquiler», que daña especialmente a los jóvenes, «que no pueden independizarse y se ven abocados a abandonar Piélagos». Frente a esta realidad, el PP solo prevé construir siete viviendas de alquiler social, una respuesta «testimonial y absolutamente insuficiente», ha denunciado.

La propuesta de presupuestos para el año que viene tampoco gustó ni a PSOE ni a @VIP, que ven en las cuentas «continuismo».

El portavoz del grupo municipal PP, Marco Antonio Pelayo, les contestó con la inversión: la que se hará el año que viene es 3,7 veces mayor que la que contempló el tripartito en 2023. «Son 813.000 euros más en inversiones en 2026 respecto a 2023, una vez deducido el incremento del coste de la vida», explicó Pelayo.

Por último, el portavoz del grupo municipal de Vox, Francisco Manuel Gutiérrez Calderón, ha justificado el apoyo de su formación al presupuesto, ya que éste recoge una partida que posibilita la organización de campamentos para niños con diversidad funcional.