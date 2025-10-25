«El fuego ha arrasado con la fábrica» Los bomberos han extinguido este sábado varios focos reavivados en a conservera Crespo de Santoña, a la vez que se ha iniciado la investigación para determinar las causas del voraz incendio | Se baraja como hipótesis del origen de siniestro un cortocircuito en las neveras industriales de la nave

La imagen es desoladora. El fuego ha arrasado con toda la instalación y la ha dejado inservible. Es una verdadera faena». Detrás del cordón policial que impide acercarse a la fábrica, Antonio contempla junto a otros vecinos y curiosos lo que queda en pie de la nave de Conservas Crespo, en el polígono industrial de Santoña, apenas unas horas después del voraz incendio. A plena luz del día, se constatan los peores presagios. Los daños materiales son inmensos y resulta imposible retomar la actividad laboral en su interior. «Es todo un amasijo de hierros».

En la mañana de este sábado aún seguía saliendo algo de humo del edificio. El incendio se consiguió controlar a última hora de la tarde de ayer, pero los bomberos del Gobierno de Cantabria mantuvieron por la noche un retén y acudieron de nuevo a primera hora de la mañana de hoy desde el Parque de Laredo para revisar y refrigerar la infraestructura. Tuvieron que apagar tres focos que se reavivaron con alguna llama.

«Había sobre todo un foco persistente en la zona de despachos de la conservera que se reavivaba por el aislante térmico de los paneles», ha contado el jefe de Bomberos del Ejecutivo regional, Amador Gómez, presente en las labores de intervención. «Llegamos a echar en esa esquina 30.000 litros de agua y no había manera de que bajasen las llamas. Aunque ha creado alarma ciudadana por la noche, lo cierto es que no había ningún peligro porque las llamas están confinadas y desaparecerán al consumirse todo el combustible de la nave».

Las hipótesis del siniestro

Sobre el origen del siniestro, en declaraciones a los medios Gómez ha apuntado como principal hipótesis un posible cortocircuito en las neveras industriales de la conservera. No obstante, será la investigación de la Guardia Civil la que determine las causas del suceso. La Policía Judicial ha acudido este sábado al lugar de los hechos para comenzar a instruir diligencias y también se ha podido ver a los peritos del seguro examinando la fábrica desde el exterior. Se espera también que en próximos días se persone la Policía Científica, procedente de Logroño, para inspeccionar el interior de la nave y confeccionar un informe que remitirán a la autoridad judicial.

De momento, según el jefe de bomberos, «no es seguro deambular dentro de la nave, ni por las calles adyacentes porque pueden colapsar las fachadas que quedan en pie». Es por ello, que se insta a la ciudadanía a que respete el cordón policial, que delimita el perímetro de seguridad.

A lo largo de esta jornada están siendo muchos los vecinos que se aproximan hasta el polígono para comprobar en persona el balance de daños. A ello se suma que en Santoña, el sábado, es día de mercadillo, y los visitantes aparcan preferiblemente en la zona industrial por la cercanía a la celebración del evento. «Lo vimos ayer en un video en el periódico, pero aquí impacta mucho más verlo todo destrozado», ha comentado un matrimonio de Portugalete, mientras sacaba una foto con su móvil a la dantesca escena.

«Lo más importante es que los trabajadores no estaban dentro cuando empezó a arder y no hay que lamentar heridos. Por lo que se ve la fábrica hay que levantarla, como quien dice, desde cero, aunque ahí, me imagino, tendrán que intervenir los seguros», ha señalado Ángel, residente en el barrio. «Y menos mal que el viernes no hacía el viento sur de los días anteriores porque, entonces, habría sido más complicado apagarlo», ha apuntado con el susto aún en el cuerpo. «La cantidad de humo negro que salía de la nave era espantosa. Lo peor fueron las explosiones que se escucharon al principio».

Reconstrucción integral

El incendio, que se desató pasadas las tres y media, alarmó a toda la población. Enseguida, se difundió que la conservera Crespo era pasto de las llamas y, por precaución, los santoñeses cerraron puertas y ventanas dada la toxicidad del aire. Los bomberos del Parque de Laredo y Santander –reforzados con los de Castro Urdiales–, trabajaron intensamente, junto con la Policía Local y la Guardia Civil, para aplacar un fuego, acelerado por los aceites y plásticos que había en el interior, y que, finalmente, ha arrasado con todo.

«Está totalmente calcinada. Parece que el punto inicial del incendio está en la esquina de la fábrica que da a la nave municipal de Foresant y que, a partir de ahí, se ha ido extendiendo», cree el concejal de Obras, Ricardo Fernández, que durante la mañana de hoy ha estado coordinando al retén de operarios municipales encargado de acordonar el entorno. «Estructuralmente se ha producido un colapso de la zona central al hacer un efecto chimenea. El oxigeno ha entrado por los laterales y ha sido mucho más agresivo en el centro. En el lado donde estaban los depósitos del aceite al calentarse se produjo una importante deflagración y, de hecho, se ve como el muro de la fachada se ha deformado».

Fernández, que es arquitecto, entiende que «lo más probable es que la fábrica se tenga que demoler y reconstruir integralmente. La cara exterior de las paredes se ve bien, pero en el lado interior el aislamiento térmico está destrozado». Desde el Ayuntamiento de Santoña han emitido un mensaje de «solidaridad» con los propietarios y trabajadores de la fábrica Crespo por la pérdida de las instalaciones, trasladando «nuestro apoyo en estos momentos difíciles».