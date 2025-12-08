Meruelo se opone a pagar 75.000 euros a Urbaser por la limpieza viaria durante seis meses «sin contrato» El equipo de gobierno del PP y PRC se abstienen a la hora de votar el levantamiento de los reparos formulados por el interventor a la facturas emitidas en dicho período

Ana Cobo Meruelo Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:37

El Pleno de Meruelo no ha dado su consentimiento a abonar a la empresa Urbaser la cantidad de 75.444 euros por los servicios de limpieza viaria prestados durante un periodo de seis meses al no contar con el debido «soporte contractual». Tanto el equipo de gobierno popular como el PRC se han abstenido en la votación para levantar los reparos formulados por el secretario-interventor ante esta situación.

El PRC de Meruelo ha denunciado, a través de un comunicado, que la anterior adjudicataria del servicio, «no podrá cobrar las facturas emitidas por el trabajo realizado durante medio año sin el preceptivo amparo contractual, ya que el Gobierno local nose ha atrevido a levantar los reparos formulados por el interventor como consecuencia de la omisión de trámites esenciales y vulneración de la Ley de Contratos»

Hay que recordar que Ayuntamiento de Meruelo decidió en junio de 2024 no prorrogar el contrato con Urbaser por «las deficiencias» detectadas en el servicio. Entonces, se puso en marcha el procedimiento para realizar una nueva adjudicación antes del vencimiento de la prestación previsto para noviembre de ese mismo año.

Sin embargo, la primera licitación quedó desierta por «la insuficiente» oferta económica, lo que demoró el procedimiento, que no concluyó hasta mayo de 2025, cuando se firmó el contrato con la actual adjudicataria, Samyl Facilities. Es precisamente la limpieza viaria acometida en ese período de noviembre de 2024 a mayo de 2025, lo que está reclamando Urbaser.

El portavoz regionalista de Meruelo, Alejandro Pascual, señala al alcalde, Evaristo Domínguez, como responsable esta situación por su «dejadez e irresponsabilidad en la gestión municipal», que «aboca a la empresa» a acudir a los tribunales para reclamar el pago de algo más de 75.000 euro.

«Es más que probable que el Ayuntamiento de Meruelo tenga que responder en los tribunales por las irregularidades en la gestión del servicio de limpieza cometidas por el alcalde y su equipo de gobierno, al permitir que Urbaser prestara dicha labor sin contrato durante seis meses e impedir ahora que pueda cobrar por el trabajo realizado», ha explicado.

El portavoz regionalista explica que su grupo se abstuvo al votar el levantamiento de los reparos para «no bloquear el pago de unos servicios efectivamente prestados, ni avalar las irregularidades cometidas». Sin embargo, asegura que su «sorpresa» fue el voto también de abstención del grupo popular, después de haber incluido el asunto en el orden del día de la sesión.

«Parece claro que tenían intención de aprobarlo, pero al ver que desde el PRC no íbamos a apoyarlo han cambiado el sentido del voto. No se entiende que no apoyen puntos incluidos por ellos en el orden del día del pleno si tan seguros están de su legalidad. Fue surrealista», ha apostillado.

Además, ha criticado la falta de respuesta a las preguntas que planteó durante la sesión para saber quién y por qué decidió la continuidad de Urbaser hasta la adjudicación del nuevo contrato y cómo se comunicó a la empresa.