Puesta a punto de los senderos del monte Buciero El Ayuntamiento licita un proyecto para acondicionar cuatro rutas de este paraje mejorando la cartelería, reponiendo el vallado de madera y reparando muros de piedra

Ana Cobo Santoña Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:32 | Actualizado 13:59h. Comenta Compartir

La masificación de caminantes que pulula por el monte de Santoña - especialmente en verano en la famosa ruta al Faro del Caballo- ha dejado huellas y no precisamente para bien en su red de senderos. La belleza de este paraje conformado por un frondoso bosque de encinas y laurales, antiguas fortificaciones y escarpados acantilados pierde parte de su encanto al cruzarte durante la marcha con señales rotas, vallado de madera roto o cartelería vandalizada.

Con el fin de sanear la imagen de este entorno natural, el Ayuntamiento de Santoña tiene listo listo un proyecto integral de regeneración paisajística de los senderos del monte Buciero y su señalización de cara a mejorar la seguridad. La actuación, ya en licitación por un valor de 55.671 euros, está enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística del municipios sostenido con fondos europeos Next Generation.

l proyecto, con un plazo de ejecución de cinco meses, contempla obras de acondicionamiento en las cuatro rutas tradicionales que discurren por este espacio natural. Son el sendero azul: faros y acantilados; el sendero amarillo: el Salticón, el sendero verde: culminaciones del Buciero, y el sendero rojo: ecosistemas del bosque.

La futura intervención, que cuenta con la autorización de la dirección del Parque Natural, pasa por la adecuación de los caminos para prevenir la erosión en espacios de alto valor ecosistémico y minimizar los riesgos relacionados con el uso turístico del mismo. Se busca mejorar el tránsito por el terreno y los elementos de seguridad.

En concreto, se acometerán obras para la adecuación del firme, desbroces, podas, además de impulsar la reposición de las vallas de madera en miradores y la reparación de muros de piedra, que se han derruido sobre el recorrido, dificultando estas piedras el paso de los excursionistas. Además, en las zonas con mayor dificultad, especialmente, en la ruta de faros y acantilados, se prevé la implantación de cadenas de seguridad ancladas a roca y a postes de madera.

La acción incidirá especialmente en la señalización y cartelería de las rutas ya que tiene bastante antigüedad, se encuentra muy deteriorada y en algunos tramos es claramente insuficiente, originando la desorientación de los caminantes. Varios de estos elementos serán retirados dado su mal estado, otros se repararán y se implantarán nuevos con el objetivo de de mejorar el uso público del entorno garantizando el disfrute y la seguridad. Además, la cartelería ofrecerá información bilingüe en español e inglés.

Desde la Federación Cántabra de Deportes de Montaña y Escalada (FCDME) se ha propuesto al Ayuntamiento de Santoña el impulso como senderos homologados de Pequeño Recorrido. El planteamiento que va a ser atendido afecta a los senderos azul (Faros y acantilados), amarillo (El Salticón) y rojo (Ecosistemas de bosque).

