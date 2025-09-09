El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen de archivo de la Policía Local de Noja. DM

«Le pusimos el desfibrilador y a la segunda descarga volvió en sí. Le habíamos salvado»

Agentes de la Policía Local de Noja consiguen reanimar a un hombre de 58 años que sufrió el domingo un infarto en plena calle

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00

Agentes de la Policía Local de Noja realizaron este pasado domingo los ejercicios de reanimación con un desfibrilador a un hombre de 58 años, ... vecino de Burgos, que había sufrido un infarto mientras comía en un restaurante de la localidad. «Dio la casualidad de que pasábamos por la zona en ese momento y que nos dieron la voz de alarma», cuenta Nacho Pacheco, uno de los agentes que intervinieron. «La doctora que llegó después nos dijo que la intervención temprana fue clave para que no le quedasen secuelas», destaca.

