Santoña se gastará 390.000 euros en la renovación del campo de fútbol 7 La intervención contempla mejorar los sistemas de drenaje y riego así como instalar nuevos banquillos y porterías

Ana Cobo Santoña Miércoles, 26 de noviembre 2025, 16:17 | Actualizado 16:25h.

El campo de fútbol 7 'Andrés Lococo', ubicado en las instalaciones del Nuevo Paloma de Santoña, estrenará nuevo césped artificial a comienzos del próximo año. La actuación está en tramites de contratación, con un presupuesto base de 389.880 euros (IVA incluido), un dinero que sale del remanente de tesorería municipal.

La Concejalía de Deportes presidida por Vanesa San Emeterio (PP) tiene previsto colocar un nuevo césped debido al deterioro producido por el uso y las inclemencias del tiempo y, dentro de este mismo proyecto, también se va a limpiar el sistema de drenaje existente, reparar el sistema de riego y dotar de nuevo equipamiento deportivo.

Los trabajos, que deberán acometerse en un plazo de dos meses, se centrarán en levantar la hierba artificial, igualar la superficie e instalar un nuevo césped certificado por los estándares de calidad de la Federación Internacional de Fútbol Asociación FIFA. Igualmente, se procederá a mejorar el sistema de drenaje de la instalación, al estar muy sucio e invadido por especies vegetales, y a sustituir los cañones de agua para el riego, que se encuentran muy deteriorados. Por último, se sustituirán las porterías, banderines y banquillos de la infraestructura.

Desde el Partido Popular de Santoña aseguran que con esta intervención se reafirma «su compromiso con la mejora continua de las instalaciones deportivas, apostando por espacios modernos, seguros y de calidad para que toda la ciudadanía pueda disfrutarlos en las mejores condiciones».