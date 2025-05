Santoña solicita a Patrimonio que declare BIC el instituto Marqués de Manzanedo

El Pleno de Santoña ha aprobado por unanimidad una moción, promovida por el PSOE, para solicitar a la dirección general de Patrimonio del Gobierno de ... Cantabria que declare Bien de Interés Cultural (BIC) al instituto de Enseñanza Secundaria Marqués de Manzanedo -antiguamente colegio San Juan Bautista-. La protección se sustenta en el valor arquitectónico e histórico del inmueble. La petición no es nueva. En marzo de 2020, el entonces alcalde socialista, Sergio Abascal, ya remitió directamente un oficio a esta Administración pidiendo la incoación de un expediente para proteger el edificio con esta catalogación, o en su defecto para la ampliación del BIC del que ya goza el Palacio de Manzanedo, como conjunto edificado.

Aquella demanda nunca tuvo respuesta. En octubre de ese mismo año, aprovechando que el PP presentó una moción para solicitar declarar BIC el conjunto de fortificaciones del monte de Santoña, se incluyó, a petición del regidor elevar a acuerdo Plenario también dicha petición para el instituto Manzanedo, respaldada por toda la Corporación. Al no obtener tampoco respuesta en este tiempo, el PSOE al revisar las actas de aquel pleno, ha comprobado que «erróneamente, no se añadió referencia alguna al acuerdo alcanzado sobre el instituto, y, en consecuencia, no se notificó al Gobierno regional».

Para subsanar aquella omisión, la portavoz socialista, Carmen González, reiteró de nuevo esta iniciativa para ampliar la protección de este imponente centro educativo, que fue financiado por Juan Manuel Manzanedo y González, primer Marqués de Manzanedo, e inaugurado en 1871.