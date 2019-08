«Ni mis abuelos ni yo tenemos contancia de que hubiera feria antes en Llanos» Ulises García | Organizador de la primera Feria Ganadera de Llanos HÉCTOR RUIZ Domingo, 18 agosto 2019, 15:15

Los abuelos de Ulises García (Llanos, 1988) eran los propietarios de la última bar-tienda de Llanos, que cerró hace «cerca de cinco años»; y sus padres son los dueños de un almacén de pienso situado en el mismo pueblo. Sin embargo, García no tiró con ninguno de los dos negocios familiares, sino que prefirió hacerse ganadero. Ahora es «de los pocos» que se dedican a las vacas dentro del pueblo y es el impulsor de la Primera Feria Ganadera de Llanos, que tendrá lugar con la colaboración del Ayuntamiento el próximo domingo 18 de agosto. Con ello se podría iniciar una nueva tradición. «Ni yo ni mis abuelos tenemos constancia de que se hiciera en el pasado una concentración de este tipo antes aquí», comenta Ulises al respecto.

-¿Tiene tradición ganadera dentro de la familia?

-Mis padres y mi hermana tienen un almacén de pienso aquí en Llanos. Pero a mí no me gustaba mucho ese trabajo, me llamaba más la idea de ser ganadero. En cuanto a tradición, mis abuelos sí que tenían unas vacas, y yo las heredé. Esas junto a las que compré yo después suman unas 300 vacas que tengo ahora para carne.

«Hemos recibido apoyo tanto del Ayuntamiento como de los vecinos del pueblo»

-¿Cómo ha surgido ahora la idea de impulsar una concentración ganadera en Llanos?

-Bueno de aquí solemos ir unos cuantos ganaderos, con los caballos y vacas, de feria, y yo tenía muchas ganas de que hubiera una aquí, en nuestro pueblo. Así que siempre les animaba a mis compañeros para organizarlo. Al final tanto les he dado la paliza que nos hemos decidimos a hacerla. Principalmente nos hemos encargado un compañero y yo, y los demás nos ayudan. En total somos nueve.

-¿Antes había alguna feria ganadera aquí?

-No en Llanos nunca hubo feria, en Penagos hace tiempo había y se perdió.

-Entonces literalmente esta será la primera feria ganadera de Llanos...

-Sí, sí de Llanos será la primera feria. Al menos yo nunca he llegado a saber de ninguna, y tampoco mis abuelos tienen conocimiento de que la hubiera.

-¿Han contado con el respaldo del Consistorio para la organización del evento?

-Sí, el Ayuntamiento ha colaborado mucho y de hecho los operarios municipales nos van a ayudar a montar los recintos y otras cuestiones. Todo se va a ubicar en un terreno mío que no tiene perdida, situado detrás de la iglesia. Además, está previsto que pongan flechas indicativas, así que seguro que no va a haber problemas porque esta muy fácil.

-¿Cómo será la jornada que están preparando?

-Por la mañana entrara el ganado, será sobre las 10.00 horas. A las 12.00 horas más o menos habrá un almuerzo de los ganaderos. Después, a las 14.00 horas entrega de los campanos, de los trofeos, y ya la salida del ganado para sus casas. También habrá un par de puestos de artesanía con venta de campanos.

-¿Han contado con ganaderos del resto de Cantabria y de fuera de la región?

-Todos los que vendrán son de Cantabria. En principio lo habíamos pensado sólo para los del pueblo, pero al final decidimos abrirlo para que viniera gente de fuera de Llanos. Por ejemplo van a venir ganaderos de municipios como Liérganes, Medio Cudeyo y Santa María de Cayón.

-¿Han notado apoyo por parte del pueblo para sacar adelante esta propuesta?

-Sí, hay mucha colaboración. Sobre todos los ganaderos nos vamos a ayudar mucho unos otros, a mover el ganado y preparar todo para ese día.

-¿Quedan muchos ganaderos en Llanos?

-No, no quedan muchos, unos siete u ocho y el que más vacas tiene soy yo.

-¿En que beneficia a los profesionales del sector este tipo de concentraciones?

-Principalmente sirven para darte a conocer. Además, supone una posibilidad de comprar algún semental o alguna vaca. Lo que sí que es cierto es que en la feria como tal no suele haber mucha venta directa, pero si apalabras porque te ven los animales en directo. Pero sobre todo te lo pasas muy bien (risas).

-¿La semana pasada se presentó Llanos al premio de Mejor Pueblo de Cantabria 2019, ¿tiene algo que ver con la feria?

-Pues al principio era diferente, pero después puede que sí, y el Ayuntamiento nos haya ayudado más por ese tema, pero no lo sé. Yo creo que Llanos tiene posibilidades para hacerse con el premio. Yo soy muy de Llanos, porque mi padre es de Penagos y mi madre de aquí, y yo siempre me he sentido de Llanos.