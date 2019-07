La Primitiva deja un premio de más de 795.000 euros en Villaescusa «Ojalá que le haya tocado a alguien que lo necesite de verdad», dice María Ángeles Carral, propietaria del bar-restaurante donde se ha vendido el boleto acertante DM . Santander Viernes, 26 julio 2019, 10:05

El sorteo de la Lotería Primitiva de este jueves ha dejado un premio de 795.659 euros en Villanueva de Villaescusa, donde ha sido validado uno de los dos boletos acertantes de primera categoría que han aparecido.

El boleto se vendió en el bar-restaurante Carral, propiedad de María Ángeles Carral, que todavía no se cree que haya podido repartir ese premio «tan gordo»: «Me llamó un chico anoche, era ya tarde, desde Zamora para decírmelo. Al principio creí que me estaba vacilando, pero cuando lo consulté me di cuenta de que era verdad. Estoy muy contenta de repartir esta alegría entre los vecinos».

El establecimiento se ubica en el Barrio Merecía de Villanueva y lleva vendiendo lotería «más de veinte años». Ya habían repartido un premio en octubre de 2005, de más de 200.000 euros, «pero nunca uno como este. No creo que se sepa quién ha sido el agraciado, pero ojalá que le haya tocado a alguien que lo necesite de verdad», dice al otro lado del teléfono Carral.

El otro boleto de seis aciertos ha aparecido en Guadalajara.