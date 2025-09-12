Acciona-Oxital logra la mejor puntuación en el contrato de basuras de Santander

La UTE Acciona Servicios Urbanos-Oxital Servicios logra la mejor puntuación en la licitación del contrato de basuras de Santander. Este es el resultado de ... la mesa de contratación celebrada el pasado 10 de septiembre. Con un total de 89,05 puntos sobre 100, la empresa se posiciona como la primera en la siguiente fase del procedimiento. Así, el precio ofertado por la UTE ofrece una baja del 8,17% sobre el precio de licitación, cifrado en 251.296.270 euros, lo que representa una cantidad total de 230.765.365 euros por los 10 años de duración del servicio.

Ahora, será el director económico financiero municipal quien deberá emitir un informe valorando la viabilidad del estudio económico financiero asociado a esa oferta, un paso previo «imprescindible y obligado antes de que tenga lugar una nueva reunión de la mesa de contratación, donde ya sí se elevará una propuesta de adjudicación del servicio». Así lo ha informado el Ayuntamiento de Santander este viernes. La última UTE la forman la madrileña Acciona y la cántabra Oxital, que se ocupa de la planta de lixiviados de Meruelo, la planta de tratamiento de lodos de Guarnizo y el vertedero de Carceña (Castañeda). La UTE la forman la madrileña Acciona y la cántabra Oxital, que se ocupa de la planta de lixiviados de Meruelo, la planta de tratamiento de lodos de Guarnizo y el vertedero de Carceña (Castañeda). Por su parte, Acciona se ocupa de la recogida de basuras en varios distritos de Madrid y en Palencia.

Tras haber obtenido una puntuación de 59,05 puntos en la valoración técnica, la empresa ha logrado los 30 puntos de la oferta económica, situándose a continuación Prezero, la actual concesionaria del contrato de emergencia, con 86,42 puntos -los 64,05 de los que partía más 22,37 de su importe global-.

Todas las compañías que optan a la licitación (PreZero, UTE FCC-Copsesa, Valoriza, UTE Acciona-Oxital y Urbaser) de este servicio han realizado bajas sobre el precio de licitación, siendo de menos de tres puntos las diferencias entre la más conservadora (un 5,5%) y la menos (un 8,17%).

La nueva adjudicataria, más cerca

El proceso continuará en las próximas semanas tras el trámite preceptivo de la Dirección Económica financiera municipal, que debe aprobar el estudio económico-financiero asociado a la oferta mejor puntuada. Una vez completado este paso, la mesa de contratación celebrará una nueva reunión para dar cuenta del mismo y si procede, la mesa emitirá la propuesta de adjudicación que deberá aprobar la Junta de Gobierno local.

El comité de expertos ha valorado de manera exhaustiva criterios técnicos con el fin de garantizar la solvencia de las propuestas y la viabilidad de los compromisos asumidos por las empresas. En esta mesa de contratación, el análisis de las bajas económicas se ha sumado a la puntuación técnica otorgada en la fase anterior, lo que ha permitido establecer la clasificación final.

En la mesa técnica previa, cuyos resultados se hicieron públicos tras la valoración inicial de los aspectos operativos, materiales y de organización, Prezero España había obtenido 64,05 puntos, seguida de la UTE FCC Medio Ambiente-Copsesa con 63,05. A continuación se situaron Acciona Servicios Urbanos-Oxital (59,05), Valoriza Servicios Medioambientales (58,80) y Urbaser (54,60).