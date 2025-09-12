El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Uno de los trabajadores de la empresa PreZero, adjudicataria del servicio de emergencia, ayer, recoge la basura de los contenedores neumáticos de la calle Castilla Hermida. Roberto Ruiz

Acciona-Oxital logra la mejor puntuación en el contrato de basuras de Santander

El precio ofertado por la UTE es de 230.765.365 euros por los 10 años de duración del servicio, lo que supone una baja del 8,17% sobre el precio de licitación

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:13

La UTE Acciona Servicios Urbanos-Oxital Servicios logra la mejor puntuación en la licitación del contrato de basuras de Santander. Este es el resultado de ... la mesa de contratación celebrada el pasado 10 de septiembre. Con un total de 89,05 puntos sobre 100, la empresa se posiciona como la primera en la siguiente fase del procedimiento. Así, el precio ofertado por la UTE ofrece una baja del 8,17% sobre el precio de licitación, cifrado en 251.296.270 euros, lo que representa una cantidad total de 230.765.365 euros por los 10 años de duración del servicio.

