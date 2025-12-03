La Asociación de Vecinos de Cueto lleva el aparcamiento de Mataleñas ante el Defensor del Pueblo Reclaman la suspensión cautelar del proyecto hasta que se garantice la protección del entorno y lamentan que desde el Ayuntamiento no se les haya convocado aún

P.C. Santander Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:05 | Actualizado 18:13h.

La Asociación de Vecinos de Cueto ha presentado ante el Defensor del Pueblo una reclamación formal contra el proyecto del Ayuntamiento de Santander (PP) para la construcción de un aparcamiento y nuevas infraestructuras de urbanización financiadas con fondos europeos Next Generation en Mataleñas. Un proyecto que se adjudicó el pasado lunes en Junta de Gobierno local por 1,1 millones de euros a Senor con un plazo de ejecución de seis meses. Reclaman la suspensión cautelar del proyecto hasta que se garantice la protección del entorno natural de Mataleñas.

La tensión entre vecinos y ayuntamiento parecía haberse calmado después de que la alcaldesa Gema Igual diera marcha atrás y cambiará en parte el proyecto tras semanas de protestas y actos públicos de la asociación. Desde el ayuntamiento se garantizó que se suprimía el aparcamiento para autocaravanas y que se optaba por seguir la tramitración para no perder los fondos europeos y posteriormente se introdudicirían los cambios necesarios. Quedaron emplazados a una reunión posterior para estudiar la propuesta elaborada por la Asociación, que lamenta que «a día de hoy» sigue esperando esa cita, «pese a haberla solicitado y recordado en numerosas ocasiones».

En un comunicado, la asociación de vecinos explica que la iniciativa se registra ante «la profunda preocupación y el rechazo social» -se han recogido mas de 11.000 firmas- que genera «la sustitución de un enclave natural único por más asfalto, hormigón y tráfico», en un espacio que «la ciudadanía reconoce desde hace décadas como parte esencial de su paisaje, su identidad y su patrimonio emocional y cultural».

El escrito dirigido al Defensor del Pueblo expone, entre otros aspectos, la ausencia de un Plan Especial que respalde una intervención urbanística «de esta magnitud»; la posible incompatibilidad del proyecto con los objetivos ambientales y de renaturalización de los fondos europeos, y el riesgo de consolidar un uso «irregular» del terreno «sin el procedimiento legal adecuado».

El colectivo asegura que la alternativa elaborada por ellos permite dar servicio de estacionamiento y facilitar una salida «razonable» para los visitantes, a la vez que preserva el entorno natural y evita una urbanización «innecesaria y desproporcionada».