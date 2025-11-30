Santander adjudica la obra del aparcamiento de Mataleñas y modificará el proyecto con los vecinos

La obra del polémico aparcamiento de Mataleñas, que ya se descartó que vaya a albergar autocaravanas, sigue avanzando a pesar de la oposición de ... los vecinos, ya que estos exigen que se destine todo el espacio –menos el aparcamiento actual de coches– a una gran zona verde. Así, la Junta de Gobierno Local aprobará mañana la adjudicación a Senor de las obras para la naturalización y adecuación de este aparcamiento, con un presupuesto de 1.178.425 euros y un plazo de ejecución de seis meses. La intención del Ayuntamiento de Santander es contar con los vecinos de Cueto para modificar el proyecto original y alcanzar un punto medio entre los planes municipales y los deseos de estos residentes. Así, la alcaldesa, Gema Igual, explica que, con este trámite, el Consistorio continúa con la hoja de ruta que se planteó a los vecinos de Cueto, de modo que, una vez adjudicados los trabajos y configurado el equipo técnico, mantendrá un nuevo encuentro con la asociación que los representa para no ejecutar el aparcamiento de autocaravanas.

«Abriremos un nuevo proceso de colaboración para que el resultado concilie las aspiraciones municipales y ciudadanas. Seguiremos por tanto en contacto con los vecinos para que puedan realizar las aportaciones que consideren oportunas en la redacción de dicho modificado», garantiza. «Como hemos venido explicando, continuamos la tramitación porque debemos cumplir los plazos que determina el Plan de Sostenibilidad Turística, que consigna 800.000 euros a esta actuación, pero mantenemos el compromiso de llevar a cabo un modificado para eliminar las treinta plazas de aparcamiento de autocaravanas y destinar toda la zona a estacionamiento de vehículos».

Próximos pasos Una vez configurado el equipo técnico, Gema Igual mantendrá un nuevo encuentro con los vecinos de Cueto

Más zona verde Además de erradicar las plazas para autocaravanas, los residentes de la zona no quieren que se amplíen las destinadas a coches

Igual detalla que existe un apartado de la actuación «inalterable», dado que se corresponde con el objeto de la subvención de los fondos europeos e impide la capacidad de cambio alguno, «pero todo lo demás está abierto a las variaciones que se consideren». En concreto, lo que no se altera es la parte más cercana al campo de golf, en la que ya existe consenso con los vecinos.

Este proyecto, según describe el Ayuntamiento, permitirá mejorar la zona y el entorno, con espacios que actualmente se encuentran deteriorados, y habilitar plazas de aparcamiento necesarias para todas aquellas personas que se trasladan en vehículo a la playa, al faro, al parque de Mataleñas o el campo de golf. Además, la reordenación contempla la demanda vecinal para acondicionar un camino peatonal, que dará continuidad al vial público hasta su conexión con la calle Inés Diego de Noval, y se mantendrá la zona de aseos para uso público y a disposición de los visitantes de la zona.

La postura de los vecinos

Aunque Igual muestra su predisposición a reunirse y tener en cuenta la valoración de los residentes de Cueto para modificar este proyecto, estos vecinos ya expusieron en octubre que no quieren ni aparcamiento de autocaravanas ni ampliar el de coches. Sin embargo, todo hace indicar que la intención municipal, una vez descartadas las plazas para autocaravanas, es destinar más espacio a los coches.

La Comisión para la Protección de Mataleñas reconoció el mes pasado que el proyecto «mejoraba» al eliminar las treinta plazas para autocaravanas, pero exigían más cambios. En concreto, no están de acuerdo con «los muros de hormigón que recoge la actuación, el asfaltado y las nuevas plazas para vehículos en un espacio natural», apuntaba entonces Concha Calzada, una de las portavoces de este colectivo. Ante estos nuevos cambios exigidos por la asociación, Igual respondió que era «el cuento de nunca acabar».

Ahora, con la adjudicación a Senor, las partes volverán a reunirse para tratar de acercar sus posturas y acabar la obra antes del 30 de junio, fecha límite que marcan los fondos europeos.