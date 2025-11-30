El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El aparcamiento de Mataleñas, que el Ayuntamiento de Santander quiere ampliar y los vecinos prefieren destinar a zona verde. Alberto Aja

Santander adjudica la obra del aparcamiento de Mataleñas y modificará el proyecto con los vecinos

Senor dará forma a este espacio por 1,17 millones y la alcaldesa reitera que mantendrá un nuevo encuentro con los residentes de Cueto para abordar sus peticiones

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Domingo, 30 de noviembre 2025, 07:31

La obra del polémico aparcamiento de Mataleñas, que ya se descartó que vaya a albergar autocaravanas, sigue avanzando a pesar de la oposición de los vecinos, ya que estos exigen que se destine todo el espacio –menos el aparcamiento actual de coches– a una gran zona verde. Así, la Junta de Gobierno Local aprobará mañana la adjudicación a Senor de las obras para la naturalización y adecuación de este aparcamiento, con un presupuesto de 1.178.425 euros y un plazo de ejecución de seis meses. La intención del Ayuntamiento de Santander es contar con los vecinos de Cueto para modificar el proyecto original y alcanzar un punto medio entre los planes municipales y los deseos de estos residentes. Así, la alcaldesa, Gema Igual, explica que, con este trámite, el Consistorio continúa con la hoja de ruta que se planteó a los vecinos de Cueto, de modo que, una vez adjudicados los trabajos y configurado el equipo técnico, mantendrá un nuevo encuentro con la asociación que los representa para no ejecutar el aparcamiento de autocaravanas.

