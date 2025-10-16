La Comisión para la Defensa de Mataleñas responde a Gema Igual: «No lee los proyectos»

Cientos de vecinos se concentraron en agosto en el aparcamiento del campo de golf en Mataleñas.

Ángela Casado Santander Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Continúa el tira y afloja entre la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y la Comisión para la Defensa de Mataleñas. Si la regidora anunciaba ... el martes que el proyecto seguiría adelante -el que ha sustituido el aparcamiento de autocaravanas por coches-, la asociación le afeó ayer «que no lee los proyectos», en referencia a la última propuesta que le han presentado. Según anuncian en un comunicado, «el 25 de septiembre le presentamos un documento donde se explicaba claramente una alternativa (...) No nos dedicamos a los cuentos: presentamos propuestas claras, pensadas y explicadas. Nuestra propuesta no se limita a retirar las autocaravanas, sino a modificar el proyecto para proteger el espacio natural. No queremos que Mataleñas se convierta en un área sin control, de asfalto y hormigón», anuncian, antes de dar pinceladas de su alternativa.

Su propuesta se resume en cinco puntos. El primero exige la adecuación del aparcamiento existente; ordenando y mejorando el actual aparcamiento junto al campo de prácticas de golf, «único espacio que requiere intervención». Con el segundo punto piden la creación de una gran alameda verde; convertir el actual tránsito peatonal (donde se pretendía ubicar el aparcamiento de autocaravanas) en un corredor verde que una Cueto con Mataleñas. El tercer punto se enfoca en la gestión forestal y agroforestal; respetar el arbolado existente y potenciar la regeneración natural del ecosistema. El cuarto aboga por la educación y sensibilización ambiental y pide convertir la alameda «en un aula al aire libre con paneles sobre biodiversidad, ciclo del agua y buenas prácticas de regeneración urbana». Por último, el quinto punto se centra en destacar los beneficios de la alternativa: «Se ajusta al marco de los fondos europeos, conserva el valor ambiental, refuerza la cohesión social con un espacio saludable; y da ejemplo de innovación urbana».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión