El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cientos de vecinos se concentraron en agosto en el aparcamiento del campo de golf en Mataleñas. Roberto Ruiz

La Comisión para la Defensa de Mataleñas responde a Gema Igual: «No lee los proyectos»

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Continúa el tira y afloja entre la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y la Comisión para la Defensa de Mataleñas. Si la regidora anunciaba ... el martes que el proyecto seguiría adelante -el que ha sustituido el aparcamiento de autocaravanas por coches-, la asociación le afeó ayer «que no lee los proyectos», en referencia a la última propuesta que le han presentado. Según anuncian en un comunicado, «el 25 de septiembre le presentamos un documento donde se explicaba claramente una alternativa (...) No nos dedicamos a los cuentos: presentamos propuestas claras, pensadas y explicadas. Nuestra propuesta no se limita a retirar las autocaravanas, sino a modificar el proyecto para proteger el espacio natural. No queremos que Mataleñas se convierta en un área sin control, de asfalto y hormigón», anuncian, antes de dar pinceladas de su alternativa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Van a tener que talar los árboles. Son ellos o que se hundan nuestras casas»
  2. 2

    La alcaldesa de Santander desoye a los vecinos y continúa con la modificación del aparcamiento de Mataleñas
  3. 3

    Un grupo carrocista detecta errores en los resultados de la Batalla de Flores
  4. 4 Buruaga ahonda en su reforma fiscal con rebajas en la compraventa de vivienda
  5. 5

    El personal de Anatomía Patológica de Valdecilla urge «protección» para las víctimas de las condenadas
  6. 6

    El Supremo considera ilegales los concursos con valoración de méritos como el de Molleda en Cartes
  7. 7

    Muere el torrelaveguense Aquilino Ceballos, poeta y dramaturgo de la verdad y espiritualidad
  8. 8

    Ábalos esquiva la cárcel pese a los «ingresos irregulares» y el «creciente» riesgo de fuga
  9. 9

    La presidenta de Cantabria propone a Ayuntamiento y Racing «sentarse» para hablar del «espectacular» proyecto del estadio
  10. 10

    El Gobierno modificará la subida de cuotas de los autónomos tras la oleada de críticas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La Comisión para la Defensa de Mataleñas responde a Gema Igual: «No lee los proyectos»

La Comisión para la Defensa de Mataleñas responde a Gema Igual: «No lee los proyectos»