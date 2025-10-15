La alcaldesa de Santander desoye a los vecinos y continúa con la modificación del aparcamiento de Mataleñas

Para la alcaldesa de Santander, Gema Igual, el asunto del aparcamiento para treinta autocaravanas en Mataleñas es «el cuento de nunca acabar». Así respondió ayer ... tras ser cuestionada por el segundo plan que plantea ahora la Comisión para la Protección de Mataleñas, ya que se opone «al muro, asfalto y al parking para coches» que incluye la modificación del plan inicial que hizo el equipo de gobierno del PP, con la que se eliminaban las plazas para autocaravanas, tal y como solicitaba la agrupación ciudadana. Por eso, Igual avanzará con la licitación de la actuación para después hacer un modificado del proyecto. Es la forma, explicó, de no perder los 800.000 euros de fondos europeos –el proyecto cuesta 1,3 millones de euros–.

A juicio de la regidora, «nadie puede cuestionar que hacen falta aparcamientos» en esa zona o que el entorno «no necesita un arreglo». Por eso, «la postura del Ayuntamiento sigue siendo la misma. Vamos a adjudicar el proyecto, como les dijimos, y vamos a hacer un modificado con ellos, si quieren participar. O lo entendí mal o al principio eran las autocaravanas. Cuando las autocaravanas no están, ahora hay otra serie de condicionantes», comentó la alcaldesa. Esos «condicionantes», junto con las plazas de autocaravanas, «se pueden abordar en un modificado posterior. Porque la propuesta que les hizo el equipo de gobierno sigue en pie».

Igual también se refirió a su cambio de postura respecto a este proyecto, ya que cuando comenzaron las protestas ciudadanas, dijo que no se podría modificar el plan para no perder el dinero. Aunque finalmente lo hizo. «Sí creí que no querían las autocaravanas y sí reflexionamos que por 30 plazas no iba a perder 800.000 euros de fondos europeos. Ni Cueto ni Santander van a perder la oportunidad de que ese aparcamiento esté decente y bonito». Y añadió: «Ese aparcamiento da servicio al campo de prácticas y de golf, a tres restaurantes, a la playa de Mataleñas y al parque 2020. Nadie puede cuestionar que sí hacen falta plazas para aparcar ni decir que el entorno está muy bonito, porque necesita un arreglo».

El cambio de criterio responde, para Igual, a que el Ayuntamiento escuchó a los vecinos. Y mantiene la esperanza de avanzar en esta tramitación junto a los vecinos. «La propuesta que les hicimos, aunque ellos no la acepten, sigue en pie y voy a seguir contando con ellos, si ellos quieren. No me trasladan una rotura unilateral, por lo que veo abierta la vía de comunicación».