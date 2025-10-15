El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un hombre porta sus palos de golf por la zona de Mataleñas que se arreglará. Javier Cotera

La alcaldesa de Santander desoye a los vecinos y continúa con la modificación del aparcamiento de Mataleñas

Gema Igual considera que el segundo proyecto que plantea la agrupación ciudadana supone «el cuento de nunca acabar» ya que el Ayuntamiento ya dijo que eliminaría las plazas de autocaravanas

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:25

Comenta

Para la alcaldesa de Santander, Gema Igual, el asunto del aparcamiento para treinta autocaravanas en Mataleñas es «el cuento de nunca acabar». Así respondió ayer ... tras ser cuestionada por el segundo plan que plantea ahora la Comisión para la Protección de Mataleñas, ya que se opone «al muro, asfalto y al parking para coches» que incluye la modificación del plan inicial que hizo el equipo de gobierno del PP, con la que se eliminaban las plazas para autocaravanas, tal y como solicitaba la agrupación ciudadana. Por eso, Igual avanzará con la licitación de la actuación para después hacer un modificado del proyecto. Es la forma, explicó, de no perder los 800.000 euros de fondos europeos –el proyecto cuesta 1,3 millones de euros–.

