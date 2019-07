Los Baños de Ola se celebrarán del 11 al 14 de julio La tradicional fiesta de Santander celebrará su 25 aniversario con más de 30 actividades DM . Santander Martes, 2 julio 2019, 16:21

Los Baños de Ola celebrarán su 25 aniversario con un programa de más de treinta actividades entre el 11 y el 14 de julio que volverán a recordar a vecinos y visitantes los orígenes del turismo en Santander.

La alcaldesa, Gema Igual, y la concejala de Turismo, Miriam Díaz, han dado a conocer los detalles de esta fiesta de Interés Turístico Regional que se desarrollará mayoritariamente en el entorno de los jardines de Piquío y que incluyen talleres o certámenes como el Concurso de Pintura Rápida, que repartirá 4.000 euros en premios.

Igual ha animado a santanderinos y turistas a sumarse a las actividades y ha hecho hincapié en que estos 25 años de Baños de Ola «han internacionalizado esta fiesta que abre el atractivo verano santanderino, recordando la historia del Sardinero y la inconfundible Belle Epoque«.

Las actividades arrancarán el jueves 11 en la terraza de la Primera Playa del Sardinero, con un acto inaugural y pasacalles de zancudos y bailarinas, seguido del espectáculo 'Trup', de la compañía Circlos, que pondrá en escena sus acrobacias, malabares y equilibrios.

A partir de las 18.45 horas, ya en Piquío, habrá cine mudo, degustación de limonada y actividades infantiles, como un taller de maquillaje con motivos del mar. La Banda Municipal de Música ofrecerá un concierto desde la terraza del Casino, acompañada del artista Hermes de la Torre.

Una de las novedades de este año será el vuelo cautivo en globo, el jueves 11 desde las 20.00 horas, con salida en la Primera del Sardinero y una duración de dos horas.

También el primer día de Baños de Ola tendrá lugar una de las grandes apuestas de la programación cultural, la representación de la obra teatral 'Amarillo caído del cielo', un espectáculo multimedia con el que se recreará el trayecto del aeroplano de Armad Lotti entre Estados Unidos y París en 1929, que se vio obligado a aterrizar en la playa cántabra de Oyambre.

Por su parte, el viernes la actividad comenzará a las 11.00 horas con los talleres de clown y diseño de chapas y broches, y a partir de las 12.00 horas habrá también talleres de cuadros marineros con barro blanco, conchas y elementos marinos.

Ya a partir de las 18.00 horas se desarrollará el paseo del Capitán globoflexia así como talleres de malabares con pelotas y de títeres.

Desde las 19.00 horas el público podrá asistir a una sesión de maquillaje con motivos del mar mientras que a partir de las 20.00 horas habrá cine mudo ininterrumpido y desfile de trajes de época.

La actividad del viernes se cerrará a partir de las 22.00 horas con un show de variedades, a caballo entre el circo, la música, el burlesque y la excentricidad denominado 'The best of Worst, El Cabaret'.

El sábado las propuestas darán comienzo a las 12.00 horas con talleres de clown, de acuarios reciclados y de bolsos para la playa. Habrá teatro de títeres (18.00 horas) así como de danza y esgrima teatral para niños, ambos de 19.00 a 20.00 horas.

Desde las 20.00 horas se reanudará el cine mudo ininterrumpido y también a esa hora se celebrará un taller de swing para adultos y niños a cargo de MM Swing.

A las 23.00 horas tendrá lugar un espectáculo de fuegos artificiales en la Primera Playa del Sardinero. Tras su lanzamiento, el Escenario de Piquío acogerá la actuación del grupo musical DND Swing Band.

El programa de los Baños de Ola se cerrará el domingo 14. De 09.00 a 11.00 horas habrá concurso de pintura rápida y desde las 10.30 y hasta las 13.00 horas una de las actividades programadas se trasladará a la zona de Puertochico, junto al Club Marítimo, donde se celebrará el Concurso de Pesca, dirigido a niños hasta los 14 años y con inscripción previa.

Paralelamente, desde las 11.00 horas se desarrollará el concurso de pintura y dibujo infantil, para niños de 6 a 12 años, así como el concurso de marmita en olla ferroviaria con posterior degustación al público.

De 12.00 a 13.00 horas se celebrará un taller de danza en familia y también desde las 12.00 se realizará un taller de portarretratos para fotos, utilizando materiales de desecho y decorándolo con el novedoso material 'plays mais'.

Los Baños de Ola se despedirán hasta el verano de 2020 con la celebración de un cóctel durante el que se entregarán los premios de los concursos y se hará un reconocimiento por los 25 años de su existencia. Todo ello en el Gran Casino del Sardinero.

Concurso de pintura

Uno de los actos más destacados del programa de Baños de Ola es su concurso de pintura rápida, que se celebrará el domingo 14, de 09.00 a 11.00 horas.

Podrán participar todas las personas que lo deseen y la temática en esta ocasión será el Palacio de la Magdalena en el XXV Aniversario de la celebración de los Baños de Ola.

Las personas interesadas en participar deberán inscribirse el mismo día del concurso, entre las 09.00 y las 11.00 horas, en la caseta de información de los Baños de Ola y la entrega de originales se realizará en los Jardines de Piquío a las 17.30 horas como máximo.

El jurado estará integrado por personas de reconocida competencia y formación en el mundo de las Bellas Artes y se repartirán 4.000 euros en premios.

Por su parte, esta edición de los Baños de Ola también va a contar con la celebración del III Certamen Internacional de Arte Naif 'Ciudad de Santander', que será del 12 al 26 de julio.

La participación está abierta a artistas mayores de edad de cualquier nacionalidad, con una o dos obras y la temática será exclusivamente sobre los Baños de Ola, el Sardinero y los veraneos reales en Santander. Los trabajos seleccionados se expondrán en el Gran Casino del Sardinero.