Los barrios con tráfico piden más medidas pero no formar parte de la Zona de Bajas Emisiones

Los vecinos del entorno de Castilla-Hermida tienen una misma reivindicación desde hace cuarenta años: regular el tráfico «descontrolado» fruto de la cantidad de coches ... que entran y salen a diario por las calles Castilla y Marqués de la Hermida. También ven necesario colocar radares para controlar los accesos y salidas de Santander, ya que, según cuentan desde la Asociación de Vecinos de Los Arenales, muchos vehículos superan la velocidad máxima, lo que provoca choques y accidentes a diario. Esta es una de las zonas de la ciudad que supera los niveles de contaminación en alguno de los elementos contaminantes analizados por los diez sensores que se desplegaron para definir la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE), pero que no ha entrado en el área de restricciones.

Una conclusión –la de los datos de polución– que no sorprende al líder vecinal, Juanjo de la Torre, aunque reconoce que en su barrio siempre se ha solicitado la misma solución para este problema: que se ejecute el aparcamiento disuasorio en La Marga para que se reduzca el número de coches que acceden al centro de Santander. En la misma línea se muestran los vecinos del resto de zonas –calle Alta y entorno de Valdecilla– incluidas en el informe elaborado por el Ayuntamiento, que las sitúa dentro de las áreas con mayor contaminación. Más medidas, pero fuera de la ZBE.

«El aparcamiento disuasorio reduciría enormemente la cantidad de vehículos que entran, también se mejoraría el transporte y habría menos contaminación en toda la ciudad», añade De la Torre, que aún desconoce cuáles son las acciones exactas que plantea el equipo de gobierno del PP para las zonas que incumplen con los niveles de polución. Y es que la semana pasada, durante la presentación de la ZBE de Santander –solo afectará al Ensanche– la alcaldesa, Gema Igual, explicó que es necesario poner en marcha otras actuaciones como la reducción de la velocidad, la sensibilización, la regulación a través de la red semafórica o el control digital del tráfico. Aun así, el representante de los vecinos de Castilla-Hermida insiste en que el parking de La Marga lo «cambiaría todo». «Además de la reducción de coches, también se podría mejorar el transporte público con las lanzaderas y doblando la frecuencia de las líneas 4 y 24 hasta los dos extremos de la ciudad. Todo ello incluido en el coste por entrar al aparcamiento». Según las últimas noticias que dio a conocer la alcaldesa, será en julio cuando defina, junto al Puerto, el espacio en el que se podrá levantar este aparcamiento disuasorio.

Más sorpresa se llevó David Vega, presidente de la Asociación de Vecinos Isaac Peral, en la calle Alta, al comprobar que este barrio también es uno de los que presenta algún incumplimiento respecto a los niveles de contaminación, como consecuencia del tráfico rodado. «Sabíamos que había tráfico, pero no tanto. Creo que no es una zona que se pueda comparar, por ejemplo, con Marqués de la Hermida». Y reconoce que les «fastidiaría» formar parte de la ZBE, ya que no considera que sea necesario. «A nosotros desde luego que no nos gustaría», añade. A su juicio, sí que existe un problema de aparcamiento y cree que podría estar relacionado con los datos de contaminación. De hecho, es uno de los quebraderos de cabeza de los residentes todos los días. «Hay coches dando vueltas y vueltas hasta que encuentran plaza y creo que podría ser uno de los motivos», relata Vega. Respecto a las medidas de calmado del tráfico, prefiere esperar a que el Ayuntamiento las explique bien.

«Mucho ruido»

Los vecinos del Grupo Pedro Velarde también viven junto a una de las entradas a la ciudad, la carretera N-623 y al lado del Hospital Valdecilla, por lo que soportan «una gran carga de vehículos a diario». Esto se traduce en picos horarios de «mucho ruido» y también se producen grandes retenciones de tráfico que sí necesitan una solución. Lo dice Aída Soroa, al frente de la asociación de vecinos, que ya se imaginaba que sería el centro de la ciudad el afectado por la Zona de Bajas Emisiones.

Los que ya habían solicitado desde hace tiempo estar dentro de la ZBE son los residentes del Ensanche, los únicos finalmente incluidos en el área delimitada. Sin embargo, la semana pasada, tras conocer los detalles del proyecto, se mostraron muy críticos con el equipo de gobierno del PP. Creen que la alcaldesa no se ha tomado «muy en serio» la Ley de Cambio Climático. «Claramente es una norma que no se quiere hacer», avisan. Y piensan que su puesta en marcha, únicamente en esa pequeña área, responde a no perder las ayudas estatales.