El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Capturas del vídeo de la pelea ocurrida el último fin de semana, en el entorno de la plaza de Cañadío.

Capturas del vídeo de la pelea ocurrida el último fin de semana, en el entorno de la plaza de Cañadío. DM

Batalla campal en Cañadío con sillas, palos y vasos en la madrugada del domingo

Una veintena de personas se vieron implicadas en la trifulca, de la que no hay detenidos | La alcaldesa de Santander, Gema Igual, no vincula los hechos a las concentraciones del fin de semana, pero sí habla de «polarización»

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:56

Batalla campal en Cañadío. Sillas y vasos volando, insultos, palos... Ocurrió en la noche del sábado al domingo en la calle Pedrueca, en pleno centro ... de Santander, y en la trifulca se vieron implicadas una veintena de personas. Eso es al menos lo que se aprecia en los vídeos que circulan por redes sociales. La Policía Nacional tuvo constancia del altercado pasadas las 00.00 horas y, según informan desde el propio Cuerpo, cuando llegaron las dotaciones, también de la Policía Local, al lugar de la pelea, en la que se oyen gritos de «maricón», ya había finalizado y no consiguieron identificar a ninguna de las personas implicadas en los hechos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El portero del Colindres, en estado crítico por el golpe sufrido en el terreno de juego
  2. 2

    El Gimnástica-Selaya se suspende después de que un jugador reciba un fuerte golpe
  3. 3

    La última ola de José de Diego
  4. 4

    Santiago Cobo y Vanesa del Río ganan en Potes
  5. 5

    Caen las notas de corte en la mayoría de grados de la UC tras la nueva Pau
  6. 6

    El Ayuntamiento de Santander afronta la difícil tarea de contentar a vecinos y hosteleros con la ordenanza de terrazas
  7. 7

    La prostitución crece en Cantabria y son más de cien los pisos que ofertan servicios sexuales
  8. 8

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  9. 9

    La fabricación de los trenes de cercanías se traslada a Zaragoza y retrasa su llegada a Cantabria
  10. 10

    Se alquila bar municipal por menos de 200 euros al mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Batalla campal en Cañadío con sillas, palos y vasos en la madrugada del domingo