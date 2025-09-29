Batalla campal en Cañadío con sillas, palos y vasos en la madrugada del domingo

Batalla campal en Cañadío. Sillas y vasos volando, insultos, palos... Ocurrió en la noche del sábado al domingo en la calle Pedrueca, en pleno centro ... de Santander, y en la trifulca se vieron implicadas una veintena de personas. Eso es al menos lo que se aprecia en los vídeos que circulan por redes sociales. La Policía Nacional tuvo constancia del altercado pasadas las 00.00 horas y, según informan desde el propio Cuerpo, cuando llegaron las dotaciones, también de la Policía Local, al lugar de la pelea, en la que se oyen gritos de «maricón», ya había finalizado y no consiguieron identificar a ninguna de las personas implicadas en los hechos.

Por eso, patrullaron la zona, pero tampoco localizaron a nadie. Un día después constataron que no se había interpuesto ninguna denuncia por lo ocurrido. Según informan las mismas fuentes, sí se vio dañada una mesa alta de un local de hostelería. Ahora, la Policía Nacional trata de esclarecer lo ocurrido e identificar a los participantes. Por su parte, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha sido cuestionada este lunes por los medios de comunicación por este asunto. Y aunque no vincula los hechos directamente con las dos concentraciones convocadas durante el último fin de semana en Santander, sí se refiere a las consecuencias que tiene la «polarización». Por un lado se celebró la concentración organizada por la Asociación Cultural Alfonso I, en el marco del Galerna Fest. Un acto que se desarrolló en la calle Vargas, junto a la sede del PSOE. Allí, los participantes, de ideología ultraderechista, se quejaron de las políticas migratorias y exigieron la expulsión de inmigrantes. El mismo día, una vez finalizó el primer acto, tuvo lugar la segunda marcha, convocada por Rock contra el fascismo, que comenzó en Puertochico y llegó hasta Cuatro Caminos, tras una pancarta en la que se podía leer: 'Las calles contra el fascismo'. Ambas convocatorias discurrieron sin incidentes y con gran trabajo por parte de la Policía Nacional.

«Estaba en la calle en ese momento y hubo mucha afluencia tanto de Policía Local como Nacional. Fue un altercado en la calle en un fin de semana en donde la polarización se ha visto en las calles. Cuando intentamos polarizar situaciones, pues es lo que puede pasar», explicó este lunes la regidora. «Me parece que todo el mundo se puede manifestar con respeto, pero no hay que manifestarse solo porque el otro se manifiesta en el otro sentido. Y hablo de los primeros y de los segundos, hablo de todo el mundo. Lo que hay que intentar es manifestar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra ideología, sin alterar el orden público». Tras esta intervención, los periodistas preguntaron a Igual si estaban relacionadas las concentraciones con la pelea. «Lo digo a título general. Este fin de semana había en Santander diferentes manifestaciones, en donde había demasiados comentarios sobre cosas, donde había un partido de fútbol con dos aficiones... Hablo a nivel muy general porque el orden público, a veces, también se puede alterar con declaraciones de personas que no son acertadas. O personas que con declaraciones no tienen en cuenta lo que pueden generar».

Un fin de semana movido

Este fin de semana ha sido movido. Además del altercado mencionado, se produjeron otras tres peleas, que se saldaron dos detenidos y tres heridos. Además, un taxista resultó herido tras haber sido agredido por un cliente durante la madrugada del lunes. Sobre las 15.50 horas del sábado, en la avenida de Candina, la Policía Local detuvo a un joven de 19 años por un supuesto delito de lesiones, ya que momentos antes, tras una discusión y posterior pelea, había agredido a otro de 20 años, al que causó varias heridas en la ceja izquierda por las que sangraba. El agredido fue trasladado en una ambulancia del 061 hasta el Hospital Marqués de Valdecilla. Los técnicos de la ambulancia indicaron que necesitaría puntos de sutura.

Además, a las 06.35 horas del sábado, en la calle Tetuán, los agentes identificaron a dos hombres, de 38 y 24 años, que dijeron haberse agredido mutuamente tras una discusión que al parecer se inició por los daños intencionados que el joven de 24 años había causado en el vehículo de la otra parte. El joven presentaba una herida en el costado de un supuesto pinchazo, por lo que fue trasladado en el vehículo policial hasta el Hospital de Valdecilla, mientras que el hombre de 38 fue trasladado en una ambulancia del 061. A este último se le incautó un envoltorio con cocaína, por lo que fue denunciado. Así lo informa la Policía Local en el parte de intervenciones relevantes del fin de semana.

Mientras, un hombre de 51 años fue detenido el domingo, a las 06.40 horas en la calle Hernán Cortés, por un supuesto delito de atentado y amenazas a agente de la autoridad. Momentos antes, cuando los policías trataban de identificarle tras haberse peleado con otra persona, en un evidente estado de exaltación y agresividad, reaccionó de forma violenta contra ellos, amenazándoles y lanzándoles patadas y manotazos, por lo que tuvo que ser reducido y detenido, a lo que opuso una resistencia.

Por otra parte, a las 02.25 horas de este lunes, en la calle Hernán Cortés, la Policía Local identificó a un taxista de 67 años y a su cliente, de 57, quien había agredido al primero tras reclamarle el precio de una carrera. El taxista tenía una herida sangrante en la nariz y las gafas rotas, por lo que se instruyeron diligencias judiciales.