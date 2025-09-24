El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los contenedores neumáticos de la calle Atilano Rodríguez, al lado de la calle Antonio López, llenos de basura. Roberto Ruiz

Castilla-Hermida y la calle Alta tardarán «dos o tres semanas» en recuperar la recogida neumática de basuras

El Ayuntamiento ha colocado 53 contenedores en 30 ubicaciones distintas para paliar temporalmente la situación

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 18:28

El barrio Castilla-Hermida y la calle Alta tardarán «dos o tres semanas» en recuperar la recogida neumática de basuras, al romperse uno de los ... turbos de la maquinaria de aspiración, un problema «habitual» que el Ayuntamiento ha subsanado colocando 53 cubos en 30 ubicaciones distintas. Así lo ha explicado este miércoles la alcaldesa, Gema Igual. «La recogida neumática tiene años», ha explicado la regidora, por lo que se ha optado por poner este medio centenar de contenedores en superficie «hasta que se arregle».

