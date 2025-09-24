El barrio Castilla-Hermida y la calle Alta tardarán «dos o tres semanas» en recuperar la recogida neumática de basuras, al romperse uno de los ... turbos de la maquinaria de aspiración, un problema «habitual» que el Ayuntamiento ha subsanado colocando 53 cubos en 30 ubicaciones distintas. Así lo ha explicado este miércoles la alcaldesa, Gema Igual. «La recogida neumática tiene años», ha explicado la regidora, por lo que se ha optado por poner este medio centenar de contenedores en superficie «hasta que se arregle».

Los vecinos de las dos zonas de la ciudad llevan varias semanas quejándose de la situación porque, aunque la avería actual que está provocando el atasco de los contenedores neumáticos es reciente, es relativamente común que se produzcan fallos en este sistema y exigen que se busque una solución definitiva.

Todo ello ha ocurrido en medio del proceso de adjudicación del nuevo contrato de basuras, para cuya finalización resta el informe del interventor económico del Consistorio, quien tiene que valorar si la oferta de la UTE Acciona Servicios Urbanos-Oxital Servicios, que ha sido la mejor valorada en la fases de análisis técnicos, cumple con la viabilida económica.

En este momento, se está revisando un documento «muy extenso, lo que tardará semanas, para que al final, si todo va bien, sea esa la empresa que se proponga para adjudicar», ha recalcado la alcaldesa. En caso de ser la adjudicataria, la oferta pasaría a ser aprobada por la Junta de Gobierno Local. Mientras tanto, Igual ha subrayado que hay una empresa (PreZero, con contrato de emergencia) que «sigue limpiando, sigue cambiando contenedores y, a presente, sigue arreglando la recogida neumática», y se ha optado por «no sobredimensionar» el sistema «para que no se rompa toda la recogida neumática por hacerla funcionar al límite, sino apoyarlo con contenedores en superficie».