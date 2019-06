Ceruti mantiene abiertas todas las negociaciones en el Ayuntamiento de Santander Roberto Ruiz Ciudadanos mantiene «buena sintonía» con PSOE y PP, aunque los populares serían el socio «preferente» para formar gobierno DM . Santander Martes, 11 junio 2019, 20:22

Quedan cuatro días para la constitución de los Ayuntamientos y en Santander todas las posibilidades siguen abiertas. La pelota está en el campo de Ciudadanos cuyo concejal electo Javier Ceruti sigue hablando con unos y otros sin decantarse claramente, o al menos, sin hacer público con cual pactará. Asegura que hay «buena sintonía» tanto con el PP como con el PSOE y con sus líderes, Gema Igual -alcaldesa en funciones- y Pedro Casares, respectivamente, aunque ha admitido que, en igualdad de condiciones, los 'populares' serían el socio «preferente». Una opción que viene refrendada desde Madrid que «dice que debemos pactar con el Partido Popular». Las conversaciones con el PRC, necesarias para un acuerdo con el PSOE, van de forma paralela.

Ciudadanos se reunió en la mañana durante dos horas con el equipo del PSOE encabezado por Casares. En la tarde el encuentro con el PP apenas duró media hora, lo justo para que Ceruti entregará a Gema Igual, un documento con las «exigencias» que tiene la formación naranja para llegar a un pacto, y que espera que tengan respuesta para este jueves en una nueva reunión. Ambos se han intercambiado información para seguir trabajando sobre ella en esa nueva reunión, según informa E. Press

«Tenemos claro las dos partes que tenemos que buscar un proyecto en el que la ciudad de Santander avance durante los siguientes cuatro años», ha subrayado Igual, quien ve una «buena señal» en que ambos partidos sigan reuniéndose.

La regidora en funciones ha asegurado que está dispuesta a formar gobierno con «quien tenga un proyecto ilusionante para Santander», y por ello está en conversaciones con Ciudadanos: «creemos que puede ser posible», aunque aún quedan reuniones por delante.

De momento -según Igual- no hay ningún punto cerrado de los ocho que están abordando. «No es cuestión de cerrar uno o dos, sino de mirar el documento de manera global», ha matizado.

Preguntada por las declaraciones que ha hecho Ceruti esta mañana sobre posibles rectificaciones que tendría que hacer el PP en decisiones como el carril del Metro-Tus o los diques de la Magdalena, que cree que pueden «generar conflicto» a los populares porque «les va a obligar a retractarse», Igual ha preferido esperar a ver el acuerdo porque, en su opinión, sería «poco fructífero» valorarlo sin que se haya alcanzado.

Por su parte, el concejal electo de Cs ha señalado que en este encuentro ha planteado las «exigencias» de su partido. «Las van a valorar y ya veremos por dónde van las cosas», ha agregado. En el documento que hoy ha presentado al PP se concretan algunas medidas y plazos que ya se habían abordado en la primera reunión.

«No podemos llegar a acuerdos que luego se cumplan el último día de legislatura o que no se cumplan porque no se han establecido plazos», ha enfatizado.

A la pregunta de qué partido percibe que tiene más predisposición para acceder a las medidas del programa de Ciudadanos, Ceruti ha recordado que con el PP han tenido una reunión más que con el PSOE, por lo que ha «avanzado más» con los populares, y ha apuntado que también ha tenido encuentros informales con los regionalistas.

Sin embargo, ha subrayado que no han recibido una «resistencia expresa» por parte de ninguno de los partidos. «Ya veremos a la hora de concretar cuál es el que está dispuesto a ofrecer más de lo que pedimos», ha apostillado.

María Gil

Tras la reunión de esta mañana, edil electo del PSOE y aspirante también al bastón de mando, Pedro Casares, ha insistido, en que la «prioridad» es la «regeneración» de Santander, para lo que se precisa un «cambio real», «moderado, sensato y tranquilo», con el que evitar también que la capital cántabra «caiga en manos de la extrema derecha», ha advertido en alusión a Vox.

«El cambio real solo puede llegar con una alternativa de gobierno. Quien lleva gobernando cuarenta años la capital de Cantabria y especialmente estos últimos cuatro, que han sido desastrosos, es difícil o muy poco creíble que pueda liderar un cambio en la ciudad», ha opinado el socialista, que también ha hablado de «buena sintonía» al término de la «fructífera» reunión.

Pactar con PP o PSOE, no con Vox

Las comisiones negociadoras de Cs y PSOE han centrado el encuentro en Santander y en sus respectivos programas para la ciudad, sobre los que existe «coincidencia» en términos generales y también en aspectos concretos, de ahí que las sensaciones a la salida hayan sido «muy buenas» por ambas partes.

Las dos formaciones están así dispuestas a seguir entrevistándose durante las próximas horas y días, también con el PRC (necesario para un gobierno alternativo al de PP-Cs), hasta el mismo sábado, fecha en que se constituye el Ayuntamiento en un Pleno convocado a las diez y media de la mañana y de cara al cual sigue todo abierto porque «no hemos cerrado nada en ningún momento», ha apuntado Ceruti.

Lo que no van a hacer es, según ha precisado Ceruti, «compartir» gobierno con Vox, partido con el que «no vamos a pactar nada», solo con PP o PSOE. En cualquier caso el 'factor determinante' pasa por concretar primero medidas de programa para garantizar después que se cumpla lo pactado.

Dichos acuerdos versan sobre temas que Ciudadanos ha «machacado» durante la campaña electoral, como la participación en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y en la ordenación ferroviaria, reducción de impuestos, retirada del dique de la playa y del MetroTUS, mejora de la gestión municipal o cobertura de plazas vacantes de Policía Local.

De todas formas, ha precisado que asuntos como la escollera de la Magdalena no es una «línea roja» para la negociación, pero sí programática, por lo que su retirada se tiene que cumplir «sí o sí».

Casares ha insistido en que la «prioridad» en la capital cántabra es la «regeneración», algo que a sus ojos solo es posible con un «cambio real», es decir, con una «alternativa de gobierno» y no con quienes llevan «cuarenta años» dirigiendo la ciudad. «Nosotros no tenemos que cambiar nuestro programa para poder firmar con Ciudadanos. El Partido Popular sí lo tiene que hacer», ha insistido el dirigente socialista, para quien no se puede estar en política «por un sillón o por conservar la Alcaldía», sino «por coherencia» y por el «bien» de las personas.

En este punto, y tras advertir que el PSOE no va renunciar a «nada» de su programa electoral, Casares ha abogado por abordar en próximos encuentros asuntos como el empleo, la despoblación, el envejecimiento de la población, la marcha de jóvenes por falta de oportunidades, políticas sociales, deporte, cultura o barrios, creación de zonas verdes y parques infantiles, etc.

El PRC va a estar en el cambio

De todas formas, se ha mostrado «optimista» y ve «posible» el pacto para el «necesario» cambio, que es en lo que se centra Casares estos días, «sin ningún tipo de distracción». Así, «lo que toca» ahora es cerrar un acuerdo de gobierno, para abordar después su integración, también con el PRC, un partido «estratégico y básico» para el cambio, con el que también hay «sintonía» y «va a estar» en el cambio.

Por ahora, y según Casares, ha habido reunión formal, pero sí encuentros «informales» con el portavoz y candidato regionalista, José María Fuentes-Pila, con quien igualmente existen «muchas coincidencias». Tal y como ha apuntado, habrá una reunión a tres bandas en los próximos días, al ser una formación «muy importante en la ecuación» de Santander, al tiempo que seguirán los encuentros bilaterales, pendientes todos ellos de concretar fechas y horas.