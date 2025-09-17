Comienzan las obras para cubrir las pistas de petanca de la Finca de Jado Los trabajos, con un presupuesto de casi 100.000 euros, estarán finalizados para el próximo mes de diciembre

José Ahumada Santander Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:55 Comenta Compartir

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, asistió este miércoles al inicio de las obras para dotar de una nueva cubierta a las pistas de petanca de la Finca de Jado, una obra que cuenta con un presupuesto de 94.864 euros, un plazo de ejecución de dos meses y que tiene como adjudicataria a la empresa Tedcon Integral. La regidora, que apuntó la posibilidad de que los trabajos puedan sufrir algún retraso en función del tiempo que haga en las próximas semanas, sí se mostró convencida de que el nuevo equipamiento estará listo para el mes de diciembre.

Igual, que acudió acompañada por los concejales de Fomento y Barrios, Agustín Navarro y Lorena Gutiérrez, respectivamente, explicó el proyecto a vecinos de la zona y usuarios de las instalaciones. Éste contempla la instalación de una nueva cubierta con pilares de acero laminado sobre los que se apoyarán vigas y viguetas de madera con voladizos en ambos extremos. La cubierta, de policarbonato celular, permitirá el paso de luz natural y garantizará protección frente a la lluvia, facilitando el uso de las pistas «durante más meses al año y en mejores condiciones».

Como indicó la regidora, las pistas serán también recuperadas, con un nuevo piso y eliminando desniveles, de manera que toda la superficie quede a la misma cota. Para mejorar la accesibilidad, está previsto construir una nueva rampa que conectará el nivel general del parque con el de las pistas.

«Este proyecto supone la continuación de un proceso de transformación de este espacio emblemático que comenzó meses atrás y que refleja el compromiso del Ayuntamiento con los barrios y la vida social de la ciudad», destacó Igual, quien añadió que se trata de una intervención «muy esperada» por los usuarios de las instalaciones, «que verán cómo esta área gana en funcionalidad, en accesibilidad y en confort». Indicó además que la demora en el inicio de las obras se ha debido a que el primer proceso de licitación quedó desierto.

Recordó que esta actuación se suma a otras mejoras recientes llevadas a cabo en la Finca de Jado, como la renovación integral del parque infantil, con nuevos juegos accesibles y seguros, la mejora del mobiliario urbano y la instalación de mesas de picnic que favorecen la convivencia vecinal.

«El conjunto de actuaciones en la Finca de Jado refleja la apuesta municipal por la mejora de los espacios de convivencia y la revitalización de los barrios. No se trata únicamente de renovar infraestructuras, sino de dotar a la ciudad de entornos seguros, accesibles y atractivos que respondan a las necesidades de los vecinos».