El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La alcaldesa estuvo acompañada por un grupo de mujeres que realiza actividad física en el parque. DM

Comienzan las obras para cubrir las pistas de petanca de la Finca de Jado

Los trabajos, con un presupuesto de casi 100.000 euros, estarán finalizados para el próximo mes de diciembre

José Ahumada

Santander

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:55

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, asistió este miércoles al inicio de las obras para dotar de una nueva cubierta a las pistas de petanca de la Finca de Jado, una obra que cuenta con un presupuesto de 94.864 euros, un plazo de ejecución de dos meses y que tiene como adjudicataria a la empresa Tedcon Integral. La regidora, que apuntó la posibilidad de que los trabajos puedan sufrir algún retraso en función del tiempo que haga en las próximas semanas, sí se mostró convencida de que el nuevo equipamiento estará listo para el mes de diciembre.

Igual, que acudió acompañada por los concejales de Fomento y Barrios, Agustín Navarro y Lorena Gutiérrez, respectivamente, explicó el proyecto a vecinos de la zona y usuarios de las instalaciones. Éste contempla la instalación de una nueva cubierta con pilares de acero laminado sobre los que se apoyarán vigas y viguetas de madera con voladizos en ambos extremos. La cubierta, de policarbonato celular, permitirá el paso de luz natural y garantizará protección frente a la lluvia, facilitando el uso de las pistas «durante más meses al año y en mejores condiciones».

Como indicó la regidora, las pistas serán también recuperadas, con un nuevo piso y eliminando desniveles, de manera que toda la superficie quede a la misma cota. Para mejorar la accesibilidad, está previsto construir una nueva rampa que conectará el nivel general del parque con el de las pistas.

«Este proyecto supone la continuación de un proceso de transformación de este espacio emblemático que comenzó meses atrás y que refleja el compromiso del Ayuntamiento con los barrios y la vida social de la ciudad», destacó Igual, quien añadió que se trata de una intervención «muy esperada» por los usuarios de las instalaciones, «que verán cómo esta área gana en funcionalidad, en accesibilidad y en confort». Indicó además que la demora en el inicio de las obras se ha debido a que el primer proceso de licitación quedó desierto.

Recordó que esta actuación se suma a otras mejoras recientes llevadas a cabo en la Finca de Jado, como la renovación integral del parque infantil, con nuevos juegos accesibles y seguros, la mejora del mobiliario urbano y la instalación de mesas de picnic que favorecen la convivencia vecinal.

«El conjunto de actuaciones en la Finca de Jado refleja la apuesta municipal por la mejora de los espacios de convivencia y la revitalización de los barrios. No se trata únicamente de renovar infraestructuras, sino de dotar a la ciudad de entornos seguros, accesibles y atractivos que respondan a las necesidades de los vecinos».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Miguel Poveda, Diana Navarro, Luz Casal, José Mercé y Rozalén actuarán en la cueva de El Soplao
  2. 2

    El PRC dice que la constructora CAF ya da por hecho que los trenes de Cercanías no llegarán en 2026
  3. 3

    Archivan la causa contra tres cántabros acusados de introducir la enfermedad hemorrágica de las vacas en el norte de España
  4. 4

    La Sala Kaya de Santander se estrena el día 26 y programa 18 conciertos hasta fin de año
  5. 5

    Luces y sombras en el inicio de la caza en la Reserva
  6. 6

    El juez rectifica y rebaja a 75.000 euros la fianza al fiscal general después de que García Ortiz depositara los 150.000 iniciales
  7. 7 Ensalada de alcachofas, un entrante sencillo a la par que exquisito
  8. 8 Polémica en Santillana por el estacionamiento de la alcaldesa junto al consultorio
  9. 9

    La posibilidad de que Revilla siga como secretario general agita al PRC
  10. 10

    Nueva vida para La Picota de Piélagos con la plantación de casi 10.000 árboles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Comienzan las obras para cubrir las pistas de petanca de la Finca de Jado

Comienzan las obras para cubrir las pistas de petanca de la Finca de Jado