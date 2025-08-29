El «deterioro» de la terraza del Rhin obliga a reducir esta noche el aforo permitido para ver los fuegos

Violeta Santiago Santander Viernes, 29 de agosto 2025, 17:36 | Actualizado 17:42h. Comenta Compartir

La Policía Local de Santander controlará esta tarde-noche el aforo en la terraza del Rhin ante la esperada masiva afluencia de personas a esta zona del Sardinero con motivo de los fuegos artificiales que se lanzarán esta noche de viernes desde la Segunda playa. El Ayuntamiento ha tomado esta decisión para evitar aglomeraciones que puedan comprometer la seguridad de los ciudadanos porque este espacio «está deteriorado» y puede suponer riesgos para los ciudadanos. De hecho, los bajos del Rhin llevan más de un año apuntalados, debido al mal estado de los pilares que mantienen el edificio y las obras de refuerzo del inmueble se iniciaron el pasado mes de julio.

La medida preventiva llega tras el requerimiento efectuado por un tercero, que ha solicitado información al Consistorio sobre el aforo de la plaza y ha preguntado si existe peligro ante un posible exceso de carga en el lugar, que es propiedad de la Demarcación de Costas (es decir, de titularidad estatal) aunque tiene concesionada la explotación a una empresa privada de hostelería, Balneario Primera Playa S.L., que es la encargada de llevar a cabo esta rehabilitación.

Ante esta petición, los técnicos municipales han elaborado un informe -remitido a la Demarcación de Costas como propietaria del inmueble, y a la Delegación de Gobierno- que establece que en esta terraza solo se debe admitir el uso peatonal de baja densidad. También se ha recomendado que se eviten aglomeraciones mientras persista la actual situación. La Demarcación de Costas ya había prohibido el acceso a todo tipo de vehículos a la zona.

El informe del Ayuntamiento detalla que existe una orden de ejecución cursada por el Servicio de Obras que exige al concesionario el apuntalamiento inmediato de algunas partes del inmueble, así como la redacción de un estudio estructural completo para determinar que obras se tienen que acometer y su calendario.

Además, se ha instado al concesionario para que adopte las medidas recogidas en el propio estudio a la mayor brevedad con la ejecución de los trabajos correspondientes.

Al hacer pública su decisión de controlar el aforo esta noche, el Ayuntamiento ha insistido en que corresponde a Costas garantizar la adecuada conservación de los terrenos otorgados en concesión. También es la Administración del Estado la que debe velar por su correcto estado de utilización, así como por su mantenimiento en términos de limpieza, salubridad y estética pese a que el espacio haya sido cedido a una empresa.

Desde el Ayuntamiento de Santander se ha trasladado en reiteradas ocasiones a Costas la necesidad de actuar sobre diversas deficiencias detectadas, como las averías del ascensor, el deterioro del forjado o el deficiente estado de la barandilla de la playa. Estas reclamaciones se han intensificado especialmente desde el pasado año, ante la creciente preocupación por el estado estructural del inmueble y de sus bajos.