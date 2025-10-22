El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Dos años de cárcel por golpear en la cara a un hombre en Santander que le pidió que moviera el coche

Sufrió traumatismo craneoencefálico y facial con fractura de nariz, pérdida de un incisivo y contusión ocular

P.C.

Santander

Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:20

Comenta

Dos conductores cerca de una rotonda en algún punto de Santander. Uno de ellos se dirige al otro para pedirle que mueva su coche y la respuesta es una discusión que acaba en puñetazos, lo de uno de ellos contra el otro que termina con un traumatismo craneoencefálico, traumatismo facial con fractura de nariz, pérdida de un incisivo y contusión ocular.

Ahora la Audiencia Provincial de Cantabria ha dictado una sentencia condenatoria de conformidad con las partes que condena a dos años de prisión al hombre que agredió al conductor que le había pedido que moviera su coche de lugar.

Según los datos facilitados por el TSJC, el acusado reconoció los hechos y admitió ser autor de un delito de lesiones con deformidad, con la circunstancia atenuante de reparación del daño, ya que ha indemnizado al agredido y al Servicio Cántabro de Salud con 5.300 y 1.744 euros, respectivamente.

Durante la vista la Fiscalía retiró la acusación por delito leve contra el otro hombre, al que acusaba de intentar agredir al otro acusado.

