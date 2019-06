Los ecologistas alertan de la «sobrecarga de algas» en el minizoo de La Magdalena María Gil Lastra El Ayuntamiento califica de «habitual» la situación de las piscinas y se remite a las analíticas realizadas por el veterinario:«No supone ningún peligro» JAVIER GANGOITI Santander Miércoles, 26 junio 2019, 07:08

Las focas, los pingüinos y los leones marinos se recrean todos los días ante los turistas del minizoo de la Magdalena.Este martes, sin embargo, una de esas demostraciones estuvo marcada por un atrezo que, si bien no perturba la visita de las familias, sí que tiñe de verde las piscinas del parque marino. Estaban los más pequeños pegados a la valla cuando, en la enésima reaparición hacia la superficie, una de las focas asomó con un alga colgada del hocico. A la que volvía a sumergirse, desaparecía. Y la razón es la misma: el aumento de estas plantas acuáticas en todo el hábitat.

Para los ecologistas, se trata de un síntoma del «estado lamentable» en el que nadan los animales; para el Ayuntamiento, una proliferación «habitual que no supone ningún peligro», consecuencia de haber retirado arena recientemente. De hecho, el Consistorio se remite a las analíticas realizadas por el servicio veterinario del parque, «que ha detectado que el agua tiene el contenido de oxígeno adecuado y que son las algas habituales de la bahía».

El origen de la polémica se remonta al sábado, día en el que una visitante llamó a las organizaciones Ecologistas en Acción Cantabria y ARCA para que estas dieran un toque de atención al equipo municipal. Lo hicieron ayer, pidiendo «la retirada inmediata de la sobrecarga de algas verdes existente en los estanques» –con esta palabra los definen, a pesar de que están abiertos al mar–. Carmen Lobo, vocal de la primera agrupación, explicó los riesgos que podría significar: «La gran cantidad de carga orgánica que genera esta biomasa, con todas las bacterias que conlleva, podrían causar infecciones a los animales». Igualmente, agregó que «la descomposición de las algas pueda dar lugar a malos olores por la falta de oxígeno que hay en el fondo».

Al otro lado de la discusión se sitúa el Ayuntamiento de la capital, que resta importancia a los pronósticos de los ecologistas. «Recientemente se ha retirado arena del fondo, algo que se suele hacer como una labor de mantenimiento habitual, y la materia orgánica que había en el fondo ha dado lugar a la proliferación de estas algas, que no son un problema sino algo absolutamente habitual en la costa», informó.

No sólo eso. El equipo municipal recordó también que estas piscinas «están conectadas con el mar y que renuevan el agua constantemente». Esa es la razón de peso, dicen, para explicar que «la cantidad de oxígeno es alta». Al tiempo, recordaron a ambas organizaciones dos cosas:«Que no son estanques porque están conectados con el mar;y que no son peces sino mamíferos, que respiran directamente del aire».