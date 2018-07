La reinvención de The Waterboys The Waterboys, liderados por Mike Scott, presentan esta noche su último trabajo, 'Out of All This Blue'. Los escoceses tocan esta noche en Los Conciertos de la Campa junto a Vintage Trouble y The Mystery Lights desde las 20.30 horas DM . Santander Martes, 24 julio 2018, 13:35

En la memoria colectiva, The Waterboys estarán eternamente ligados al folk celta y al rock and roll. En su último trabajo, 'Out of All This Blue', se aprecian las últimas inquietudes musicales del grupo y de su líder, Mike Scott, que asegura que siempre ha sido un «funky-man» y que ese espíritu está presente en todas las canciones del nuevo álbum. La banda escocesa actuará esta noche en Los Conciertos de la Campa, en Santander, junto a Vintage Trouble y The Mystery Lights a partir de las 20.30 horas.

Con este último disco, el funk, el soul, el hip-hop y la psicodelia entran con fuerza en los temas de la banda, rompiendo con su estilo anterior. Para aquellos que echen de menos las antiguas canciones de los escoceses, Scott tiene una respuesta rotunda, «la nostalgia se puede satisfacer escuchando discos viejos», como explica a EFE. Sus nuevos trabajos discográficos se han desarrollado centrándose en la innovación musical y buscando nuevos sonidos y estilos que tuvieran ganas de incluir en su música, dejándose llevar y sin tener en cuenta las opiniones de terceros. Pero en su concierto de esta noche, The Waterboys no sólo tocarán canciones de este 'Out of All This Blue', sino que las alternarán con los éxitos de toda su carrera, para mostrar, de manera completa, el espíritu de la banda a través de los años. Para Scott, los conciertos están para sorprender al público con nuevos sonidos y nuevas canciones, «especialmente si son buenas».

En el show de hoy, los asistentes comprobarán que en su último álbum 'Out Of This Blue' existe una gran variedad musical que se centra en un solo tema, el amor. Hay una frase que se repite en la mayoría de las canciones: «Estoy enamorado de ti». Los críticos musicales opinan que Scott se lo dedica a su pareja actual, Megumi Igarashi. Él mismo ha querido desmentir la historia de amor eterno que algunos «se han imaginado» y ha asegurado que ha escrito muchas canciones de amor en los últimos años «dedicadas a mujeres diferentes», y que también se ha inventado amores de ficción. Otra prueba del protagonismo de Igarashi son los tres temas del disco con títulos en japonés: 'Payo Payo Chin', que es un saludo cariñoso de la pareja, 'Rokudenashiko', el nombre artístico de su esposa, y 'Yamaben', dedicado al abogado japonés que consiguió que la absolvieran de cargos de obscenidad por sus obras centradas en los genitales femeninos.

En los conciertos previos, Waterboys ha incluido en el repertorio 'If the answer is yeah', 'Nashville, Tennessee', 'Man, what a woman', 'Morning came too soon' y 'Santa Fe', todas del último disco. Asimismo, en esta gira The Waterboys suelen interpretar temas antiguos, entre ellos dos de su legendario 'Fisherman's Blues', elegidas en función de la banda actual -según ha aclarado Mike Scott-, que cuenta con dos grandes cantantes de acompañamiento, Jess Kav y Zeenie Summers. Califica de «fantástico» el escuchar lo que aportan estas nuevas voces a las viejas canciones de la banda. De todas maneras, puede haber variaciones en el repertorio, Mike Scott no es Katy Perry y su espectáculo no es exactamente igual en cada ciudad.

Evolución del grupo

La banda The Waterboys se fundó en 1983 por Mike Scott. Su composición ha girado siempre en torno a músicos de Escocia, Inglaterra e Irlanda y sus sedes se han alternado entre Dublín, Spiddal, Londres, Nueva York y Findhorn. Su estilo musical ha evolucionado con el paso de los años. Desde una mezcla de folk celta hasta el rock'n'roll, siempre con un estilo muy personal otorgado por su líder Scott. Tras diez años grabando y girando sin interrupción, en 1993 se disolvieron y Mike Scott inició su carrera en solitario.

No fue hasta el año 2000 cuando el grupo fue refundado, momento en el que continuaron publicando discos y ofreciendo conciertos. El sonido de los primeros Waterboys fue llamado 'The Big Sound' tras un tema de su segundo álbum, 'A Pagan Place'. Este estilo fue descrito por Scott como «una metáfora por ver la autoría de Dios en el mundo». Sus influencias se encuentran en Simple Minds, The Alarm, In Ta Nua, Big Country, Horhouse Flowers y World Party. Este último, formado por antiguos miembros de los propios Waterboys.