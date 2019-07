Texas aterriza en la Campa para el estreno del festival Magdalena en Vivo La vocalista de Texas, Sharleen Spiteri. / DM . Los de Glasglow lideran el cartel de hoy, la primera cita de la semana, junto a los ingleses Immaculate Fools y el dúo Ella Baila Sola. El recinto abrirá sus puertas a las 20.15 horas JAVIER GANGOITI Santander Lunes, 22 julio 2019, 07:40

La banda escocesa Texas dará esta noche el pistoletazo de salida a una de las semanas más esperadas para los amantes de la música. Empieza el festival Magdalena en Vivo, una cita que reunirá nombres de referencia en el panorama nacional e internacional en el escenario de la Campa, hasta el sábado día 27. Antes de que el pop-rock de los de Glasgow aterrice en Santander, se encargará de prender la mecha el dúo femenino Ella Baila Sola y, después de Texas, los ingleses Immaculate Fools. Y, además, lo harán en clave benéfica. El primer capítulo del festival armonizará estribillos y caridad gracias a la iniciativa Noche Solidaria, en colaboración con la ONG Nuevo Futuro y la Obra Social 'la Caixa', que recaudará cerca de 25.000 euros para niños en riesgo de exclusión social.

El plato fuerte de la noche llegará a partir de las 22.45 horas. Será entonces cuando la voz de Sharleen Spiteri, vocalista del grupo Texas, empiece a recordar por qué la banda escocesa lleva más de 30 años en el negocio, doce álbumes en el mercado y más de 40 millones de discos vendidos. Hasta los menos duchos en su discografía empezarán a darse cuenta, de pronto, de que conocen sus canciones más emblemáticas y la razón por la que los escoceses han alcanzado lo más alto de las listas de ventas de todo el mundo. Y para muestra, temas como 'I don't want a lover' o 'Say what you want', entre otros himnos míticos de finales de los 80 y 90; pero también su última mirada al frente, 'Jump on board', que vienen presentando desde su lanzamiento en 2017.

No por nada son una de las bandas más destacadas del pop-rock alternativo. Pero también por su versatilidad, que los ha llevado a cambiar su estilo a lo largo de los años, desde sus inicios, como las influencias sureñas que recogen en su primer disco, hasta el pop melódico, en sus trabajos más recientes.

Para los que quieran ocupar la primera fila a la carrera desde el principio, la apertura de puertas está prevista para las 20.15 horas, aunque será una hora después, a las 21.15 horas, cuando Marta Botía y Virginia Mos, integrantes de Ella Baila Sola, pongan en marcha el pulso del festival. Lo harán con su último lanzamiento bajo el brazo, 'Imanes en la nevera', que contiene canciones inéditas de una de las parejas musicales más sonadas desde 1996, año de debut de la primera formación, que siempre se ha mantenido a flote con Botía al mando del barco.

Y no les ha ido mal. El grupo no ha parado de realizar conciertos desde que ésta anunciara el regreso de Ella Baila Sola junto a Mos. Desde entonces han vuelto a sonar sus nuevas producciones, pero también los éxitos que las llevaron a vender millones de discos en todo el globo, desde 'Lo echamos a suertes', 'Amores de barra', 'Y quisiera' a 'Despídete'.

El broche será más rockero, eso sí. Ya para las 00.45 horas, después de Texas, el público estará listo para escuchar al grupo británico Immaculate Fools, un referente del pop-rock desde que saltó a la fama en 1985, con su sencillo homónimo. Su larga pausa lejos del estudio y los escenarios, en 1996, concluyó en 2016 cuando el líder de la banda, Kevin Weatherill, refundó la agrupación. Y lo hizo además con reconocidos músicos españoles como el contrabajista Paco Charlín, la baterista Naíma Acuña o el pianista y organista Alex Salgueiro. Ahí estarán todos para inmortalizar otra vez temas como 'Come on Jayne', antes de cerrar la primera jornada de Magdalena en Vivo y dar paso a una de las semanas más esperadas del año.