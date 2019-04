Una mujer, atropellada por su propio coche en la calle Brunete Calle Brunete. Le pasó por encima de una pierna cuando intentaba que arrancara empujándolo por detrás en una calle en cuesta MARIÑA ÁLVAREZ Santander Miércoles, 3 abril 2019, 12:52

Un turismo atropelló ayer a su propia conductora, pasándole por encima de una pierna cuando ella trataba de arrancarlo empujándolo por detrás.

El desafortunado accidente ocurrió a las diez de la mañana de este martes en la calle Brunete, un pequeño vial en cuesta situado en la ladera de la Peña del Cuervo. Aquí tenía A.A. aparcado su coche. Pero no arrancaba, así que intentó que se pusiera en marcha impulsándolo ella misma. No contaba, sin embargo, con que la pendiente de esta calle, sumada al peso del vehículo, iba a superar su propia fuerza. El coche, por inercia, emprendió el descenso marcha atrás y ella, aunque intentó pararlo, no pudo. Una rueda le pasó por encima de una pierna, según ha señalado la Policía Local de Santander, que le ofreció el primer auxilio antes de que llegaran los sanitarios del 061, que la trasladaron en ambulancia al Hospital Valdecilla.

En cuanto al coche, además de atropellar a su dueña, después siguió su marcha y chocó contra una furgoneta aparcada y varios bolardos.