La obra de Gamazo no coge vacaciones Aunque estaba previsto hacer parón en verano, las intervenciones continúan y la previsión es que la primera fase termine en agosto

Ángela Casado Santander Lunes, 21 de julio 2025, 07:19 Comenta Compartir

El nuevo paseo marítimo de Gamazo avanza y, aunque cuando arrancaron las obras el Ayuntamiento planteó paralizarlas en verano para que la maquinaria no afectase ... a los asiduos a la playa, los trabajadores siguen allí y continuarán hasta terminar la primera fase, que se prevé que se prolongue hasta principios de agosto. La segunda fase, que afectará a la zona más próxima a la playa de Los Peligros, no arrancará hasta que se consensúe con el Gobierno de España, ya que esa parte de la obra se coordinará con la del segundo espigón. Así, los trabajadores siguen manos a la obra en este nuevo paseo junto al mar y, donde antes había una carretera con un aparcamiento improvisado –muchos aparcaban allí aunque no se pudiera–, hoy ya se distinguen las diferentes partes que tendrá este espacio cuando terminen las intervenciones: un camino rojizo que será carril bici; zonas estanciales que, de momento, son de hormigón; y áreas de tierra donde más adelante habrá árboles.

Como recuerdan desde el Ayuntamiento, estas obras de acondicionamiento del muelle entre la explanada de Gamazo y la playa de Los Peligros (muelle de San Martín) suponen una inversión de casi dos millones de euros (1.946.000). La primera fase ha incluido la demolición de pavimentos existentes en una superficie de 4.828 metros cuadrados para «dar paso a nuevas soluciones más modernas y funcionales» y, a continuación, se ha rellenado con árido siderúrgico y el pavimento principal del muelle «con un material altamente resistente, duradero y antideslizante, especialmente adecuado para áreas de tránsito peatonal». Además, se incorpora ese carril bici en tonos rojizos «que mejorará la visibilidad y seguridad de los ciclistas». Las zonas ajardinadas serán de pavimento mixto de losas de hormigón y gravilla, «que integrarán la vegetación en el entorno urbano». Además, se plantarán más de 150 árboles y miles de plantas y arbustos. La segunda fase, la más cercana a la playa de Los Peligros, se coordinará con la obra de los espigones 1 / El nuevo paseo incorpora también áreas de descanso con tumbonas y bancos –en continuidad a las que hay junto a la rampa de Gamazo– y un área escalonada junto al acceso a la playa, para contemplar el paisaje o realizar actividades al aire libre. Destaca también la iluminación led eficiente, con la instalación de nueve nuevas farolas; y el nuevo mobiliario urbano con bancos, papeleras y otros elementos que mejorarán la funcionalidad y comodidad del espacio público. También se incorporarán zonas de pavimento blando en las áreas destinadas a juegos infantiles y a entrenamientos físicos. Segunda fase de la obra Respecto a la segunda fase de la obra, la que afecta a la zona junto a Los Peligros, el Ayuntamiento recuerda que acordó a finales de 2024 con el Ministerio para la Transición Ecológica reanudar el proyecto de los espigones. De esta forma, Madrid dio luz verde a las obras de estabilización del sistema de playas Magdalena-Peligros con la construcción del segundo dique y la conservación del primero. Un proyecto que se paralizó en 2018 y que se reanudará tras la necesaria actualización de precios. Además, incluirá los tres rompeolas de la zona del Hotel Chiqui para estabilizar la Segunda de El Sardinero –y evitar la acumulación de piedras–.

