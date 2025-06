Peatones versus conductores de patinetes

El debate sobre los patinetes eléctricos comenzó mucho antes de que el Ayuntamiento de Santander pusiera en marcha el martes una campaña de concienciación sobre ... su uso –y el de la bicicletas–, anunciando multas en caso de no cumplir con las normas básicas –entre 100 y 200 euros de sanción–. Se produce habitualmente cada vez que a un peatón le adelanta por la acera uno de estos vehículos de movilidad personal a toda velocidad. Y por supuesto cuando la imprudencia acaba en un incidente grave. Ahora las opiniones sobre estas sanciones van desde la alegría –en el caso de los peatones– al desconcierto de los usuarios, que creen que aunque haya «fallos, solemos ir correctamente».

Es el caso de Luis Mates, que utiliza el patinete eléctrico para desplazarse hasta su puesto de trabajo. «Utilizo casco y chaleco reflectante porque en invierno, por la mañana, aún es de noche. Es mi medio de transporte y me parece muy cómodo. Al principio solo lo quería para ir a trabajar, pero ha llegado un punto en el que ya lo uso para todo. Sinceramente, que multen, no me preocupa. Porque hago las cosas bien, igual que la gente que conozco que lo utiliza», apunta. Una opinión que coincide con la de Marta, otra usuaria, que cree que en Santander «hay un problema para aceptar que los patinetes son un nuevo medio de transporte. Hay gente a quien no le gustan y da igual que hagamos las cosas bien, porque lo van a criticar igualmente».

En cualquier caso, si uno se da una vuelta por el centro de Santander, se puede comprobar que no todos los usuarios de patinetes hacen, como Luis y Marta, lo correcto, ya que muchos van por las aceras. Ocurre en el paseo marítimo y en zonas como la Alameda o el Paseo de Pereda. Ninguna zona de la ciudad se libra de estos comportamientos.

Bajo el título 'Más cuidado, más respeto, mejor ciudad', la campaña del Ayuntamiento de Santander pone el foco en la necesidad de moverse de manera «consciente, sin invadir aceras o zonas peatonales» para evitar accidentes y sanciones. Multas que esta campaña aclara: 100 euros por circular por acera o zonas peatonales; 100 euros por cruzar en patinete o bici un paso de peatones; 200 euros por usar el móvil o los auriculares; y 200 euros si los patinetes circulan en túneles.

Puntos conflictivos

Un anuncio, el de las sanciones, que sí aplauden los peatones. «Ya era hora. No es la primera vez que tenemos un susto por la velocidad a la que pasan. Que estén atentos y multen, es la única manera de atajar el problema». Lo dice Carmen Sáez, una mujer que pasea todos los días junto a un grupo de amigas por la zona del Centro Botín, uno de los puntos conflictivos donde se unen carril bici y paseo de peatones. Y es que en este lugar hay habitualmente un problema entre paseantes y usuarios de patinetes o de bicicletas, ya que con frecuencia son los primeros los que invaden el terreno destinado a los vehículos de movilidad personal y caminan por un carril bici que resulta difícil de ver, algo que, claro está, es un problema para sus usuarios.