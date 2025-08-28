El PP abre la puerta a replicar los galeones de Vital Alsar o a cambiar su ubicación para «proteger» el legado del marino

El deterioro de los galeones de Vital Alsar, ubicados en la península de La Magdalena, ha centrado este jueves el debate político en el pleno ... del Ayuntamiento de Santander, marcado por las acusaciones cruzadas entre el equipo de gobierno del PP y la oposición e incluso entre el PRC y el PSOE. Un debate que ha tenido como resultado la aprobación de la moción de los populares -apoyada por Vox- con la que quieren impulsar un proceso de estudio para «evaluar distintas posibilidades» para proteger el legado del marino santanderino.

Entre ellas, mencionó Noemí Méndez, concejala de Cultura, un cambio de emplazamiento para evitar las inclemencias meteorológicas -ahora están junto al mar- o la posibilidad de replicar las embarcaciones .

La propuesta que defendió el portavoz de los regionalistas, Felipe Piña, sobre el mismo asunto no prosperó ya que solo contó con el apoyo de Vox. Lo que solicitaba era el «compromiso firme» del Ayuntamiento para restaurar y conservar el museo al aire libre 'El Hombre y el Mar' de La Magdalena. También pedía establecer un calendario de actuaciones conforme a las indicaciones de los técnicos para mantener los elementos. «El mantenimiento en esta ciudad falla en todas las áreas, pero en este caso además es un desprecio a la figura de Vital Alsar. Habéis querido hacer un juego político al presentar otra moción del mismo tema y no apoyar la nuestra. Pero, mientras, los galeones se seguirán deteriorando», señaló Piña, que no aceptó la transaccional de los socialistas. Esta exigía incluir el plan de rehabilitación en el próximo Presupuesto, además de un calendario de ejecución concreto que no superara los seis meses. Tampoco la aceptó el PP. El portavoz del PSOE, Daniel Fernández, lamentó que no se aceptara su iniciativa ya que, sin ella, la moción del PP es un «brindis al sol» y la del PRC «no concreta plazos ni nada». «Los galeones deberían ser símbolo de orgullo, pero están destrozados. En Santander tenemos un patrimonio único en el mundo que el PP ha abandonado y convertido en ruinas».

Por su parte, la portavoz de Vox, Laura Velasco, apoyó las dos iniciativas. Aunque no escatimó en críticas hacia la gestión del equipo de gobierno de Gema Igual sobre este asunto. «Es sorprendente que quien ha dejado agonizar las tres embarcaciones es ahora su mayor defensor, pueden adornar como quieran pero el responsable de que los galeones se caigan a pedazos es el PP. Incluso llegaron a decir que no era viable su reparación y después que en España no había profesionales capaces de arreglarlos». Después, la empresa Kateb se ofreció a hacerlo.

Méndez (PP) añadió que el equipo de gobierno no hace demagogia y busca soluciones reales y, por ello, ha presentado una moción «realista» en la que no existen palabras que comprometan a nada porque no se sabe si se puede ejecutar o no la rehabilitación. «Si los hubiésemos dejado agonizar, no hubiesen estado más de cuarenta años en pie. El legado plantea una gran dificultad que debemos afrontar con responsabilidad. No se puede prometer a la gente lo que no sabemos que se puede realizar, ni comprometer dinero».