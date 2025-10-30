El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Palmera afectada por el picudo rojo en los Jardines de Piquío. Javier Cotera

Santander hará un censo de palmeras privadas y estudia una línea de ayudas para tratar el picudo rojo

La moción de Vox para actuar contra la plaga sale adelante con la unanimidad del Pleno

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:27

No es habitual, desde que el PP volvió a gobernar con mayoría absoluta en 2023, que se aprueben mociones de la oposición por unanimidad en ... el Pleno municipal de Santander. Pero la plaga del picudo rojo ha conseguido poner de acuerdo este jueves a todos los grupos con el objetivo de erradicar este insecto que está destrozando las palmeras del municipio -y del resto de la región-. Así, Vox ha defendido una moción en la que exige un plan integral que incluya, además de las palmeras públicas que ya se están tratando, las que están en fincas privadas. Y el PP, transaccional mediante, ha apoyado la propuesta al igual que el resto de la oposición (PSOE, PRC e IU), además de adelantar que ya trabajan en un censo de palmeras privadas y que barajan poner en marcha ayudas para tratarlas.

