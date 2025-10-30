Santander hará un censo de palmeras privadas y estudia una línea de ayudas para tratar el picudo rojo

No es habitual, desde que el PP volvió a gobernar con mayoría absoluta en 2023, que se aprueben mociones de la oposición por unanimidad en ... el Pleno municipal de Santander. Pero la plaga del picudo rojo ha conseguido poner de acuerdo este jueves a todos los grupos con el objetivo de erradicar este insecto que está destrozando las palmeras del municipio -y del resto de la región-. Así, Vox ha defendido una moción en la que exige un plan integral que incluya, además de las palmeras públicas que ya se están tratando, las que están en fincas privadas. Y el PP, transaccional mediante, ha apoyado la propuesta al igual que el resto de la oposición (PSOE, PRC e IU), además de adelantar que ya trabajan en un censo de palmeras privadas y que barajan poner en marcha ayudas para tratarlas.

Laura Velasco (Vox) ha sido la encarga de defender la moción de su grupo, que constaba de tres puntos: emprender un plan básico de información pública y actuación contra el picudo rojo que contemple el tratamiento de todas las palmeras del municipio, tanto de titularidad pública como privada; desarrollar campañas de información y concienciación ciudadana para los propietarios particulares con el fin de que conozcan los signos de infestación y los tratamientos recomendados; y estudiar la creación de una línea de ayudas económicas dirigidas a los particulares para el tratamiento y control de la plaga.

La concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo (PP), quiso matizar la propuesta con una transaccional que mantenía intactos los puntos 2 y 3 pero modificaba el primero: en vez de tratar tanto las palmeras públicas como las privadas, modificó el texto por tratar las públicas «e impulsar la colaboración con los propietarios privados». Un matiz que para la oposición «descafeinaba» el objetivo de la moción pero que Vox aceptó porque «es mejor un café descafeinado que un Colacao». Es decir, es mejor aceptar la corrección del PP que no hacerlo y que les tumbase la propuesta al completo.

Según expuso Rojo en su turno de palabra, el Ayuntamiento ya está dando forma a su hoja de ruta para poner fin a la plaga y ya tiene en mente incluir las palmeras privadas en sus planes, ya que las públicas llevan tratándolas un par de años. «Ya hemos hablado con expertos y lo primero que haremos es un censo de palmeras privadas, puesto que el de las públicas ya lo tenemos. Después, haremos un estudio de la dimensión de la afección de la plaga en el municipio». El Ayuntamiento, continúa, también pondrá en marcha sesiones formativas e informativas y «ponemos sobre la mesa una posible línea de ayudas, aún sin cuantificar, ya que primero necesitamos los datos de cuántas privadas hay y su estado», concreta la edil.

Desde el PSOE, Javier González de Riancho hizo mención a que la moción había quedado «un poco diluida» por la transaccional, pero igualmente valoró la propuesta, ya que «vemos ejemplos de esta infestación por todo el municipio, no solo en jardines del Ayuntamiento, también en particulares. Si no se ataca en conjunto es difícil de erradicar». Desde el PRC, María Victoria Fernández expuso que «la plaga no entiende de titularidades, es necesaria una actuación integral independientemente del titular de los espacios. Los tratamientos han sido insuficientes hasta ahora porque no se ha incluido a las palmeras privadas». En el caso de Keruin Martínez (IU), mostró su «alegría, como si fuera nuestra la moción», porque el PP fuera a apoyarla y, por tanto, fuera a salir adelante. «La propuesta es sensata, es una preocupación generalizada. Las palmeras tienen un valor simbólico importante en Santander y Cantabria».

Rojo aprovechó la moción para dar información sobre la situación de la plaga en Santander, ya que en enero apuntó que solo seis de las 306 palmeras públicas del municipio estaban afectadas, una cifra que es los últimos diez meses ha escalado hasta los 17 ejemplares enfermos. En cuanto a los últimos tratamientos, en septiembre se sometió a las palmeras a un tratamiento químico y, en octubre, al décimo tratamiento con nematodos. «Desde 2023 hemos realizado diez tratamientos, nueve preventivos y uno curativo».