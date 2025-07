La subasta de los antiguos juzgados de Sol en Santander queda desierta

Ángela Casado Santander Sábado, 12 de julio 2025, 07:41 Comenta Compartir

Los antiguos juzgados de la calle del Sol no despiertan interés entre los potenciales compradores. El inmueble ya había salido a subasta en 2016 ... y quedó desierta. Ahora, ha vuelto a salir por 1,5 millones y una vez más nadie se ha interesado por adquirirlo. Desde el Gobierno de Cantabria –su propietario– no han decidido aún si volverán a sacarlo a la venta con una rebaja o esperar. No ha habido ni un solo interesado a pesar de que el plazo para presentar ofertas ha estado abierto durante 20 días hábiles de forma telemática más una jornada presencial que se produjo el pasado miércoles.

El inmueble, que tiene una superficie de 736 metros cuadrados y está ubicado en el número 28 de la calle del Sol, en la esquina con Lope de Vega, salió a subasta en 2016 en primera convocatoria por 1,47 millones de euros, en segunda por 1,25 millones y en tercera por 1,064 millones. Es decir, la puja mínima actual es un 50% más alta que la que no generó el interés del mercado hace casi una década. Este edificio de cuatro plantas, antigua residencia de la familia López Dóriga, fue utilizado a modo de cárcel durante la Guerra Civil Española. Allí se ubicó la 'checa de Neila', uno de los principales ejemplos de la represión protagonizada por los partidarios de la República contra los defensores de los sublevados, antes de la entrada en Santander del ejército de Franco. A día de hoy, el edificio está descuidado, con grafitis por todas sus fachadas, ventanas tapiadas y manchas de humedad en las paredes. Desde el PRC de Santander propusieron al Ayuntamiento que «reclamase» el edificio al Gobierno regional para convertirlo en viviendas y revitalizar el centro, aunque no ha prosperado. Reordenación de sedes La subasta de este edificio forma parte del proceso del Gobierno de Cantabria para la reordenación de sus sedes administrativas. Por ahora, los primeros pasos han consistido en la compra de algunos edificios en los que ahora estaban como inquilinos (como los de Apia y CTC en el Parque Científico y Tecnológico) o la adquisición de nuevos inmuebles como la antigua sede de Alerta (allí irá la Dirección General de Protección Civil y el 112) y el de la Cámara de Comercio, donde se trasladará en 2026 la Consejería de Economía. También se crearán nuevos espacios en el ala administrativa del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria. En medio de esta reordenación de los espacios, hay edificios de titularidad pública que el Ejecutivo no tiene previsto utilizar y a los que está intentando buscar una salida, como es el caso de los antiguos juzgados de la calle del Sol de Santander.

