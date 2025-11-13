Talados los chopos de San Martín del Pino cuyas raíces afectaban a las casas

Los chopos de San Martín del Pino ya son historia. Fue a mediados de octubre cuando los vecinos dieron la voz de alarma a través ... de las páginas de este periódico porque las raíces de los árboles habían crecido tanto que estaban generando grietas en sus casas. Ahora, apenas un mes después, el problema está resuelto. Esta semana, los operarios del servicio de Parques y Jardines de Santander se han trasladado a la zona con maquinaria para talar los trece chopos y la intención del Ayuntamiento es plantar en su lugar árboles de menor porte que no provoquen problemas en el vecindario. La opción de trasplantar los chopos en lugar de talarlos no se contempló porque las raíces eran tan largas como los propios ejemplares y pasaban por debajo de las casas, llegando hasta las fosas sépticas, por lo que era imposible extraerlas.

Las raíces, de gran diámetro, estaban hundiendo el terreno bajo las viviendas, lo que provocaba que los suelos de algunas casas estuvieran hundidos y las paredes se llenasen de grietas. Ahora que se han talado los chopos, se frenará el avance de sus raíces, que poco a poco se irán secando.

También se hizo eco de la situación de estos vecinos Keruin Martínez (IU), que preparó una moción para el pleno de octubre pidiendo soluciones, aunque finalmente lo defendió a modo de ruego al saber que el Ayuntamiento ya estaba trabajando para poner remedio a la situación.

Catas en zonas verdes

Como explicaron fuentes municipales, para valorar cómo resolver este problema realizaron diversas catas en la zona verde de San Martín del Pino, en el área más cercana a la acera de la calle Francisco Rivero Gil y, tras analizar las posibles soluciones técnicas, los servicios técnicos municipales y la empresa Légamo -la adjudicataria del servicio- decidieron talar los trece chopos y sustituirlos por nuevo arbolado más apropiado para la zona. Según continuaron, la tala se consideró la opción más adecuada después de evaluar las alternativas disponibles, con el objetivo de evitar problemas futuros.

En cuanto al plazo previsto para ejecutar todas las tareas -tala y plantado de nuevos árboles-, Légamo estimó que las labores se extenderían durante diez días siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan. Las intervenciones han arrancado esta semana y la parte de la tala ya está resuelta -y prácticamente recogida-, por lo que todo hace indicar que se cumplirán los plazos previstos para terminar los trabajos.