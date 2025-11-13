El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un operario retira con maquinaria los restos de uno de los chopos recién talados. ROBERTO RUIZ

Talados los chopos de San Martín del Pino cuyas raíces afectaban a las casas

El Ayuntamiento retira los trece árboles que estaban provocando grietas en las viviendas y plantará ejemplares de menor porte

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

Los chopos de San Martín del Pino ya son historia. Fue a mediados de octubre cuando los vecinos dieron la voz de alarma a través ... de las páginas de este periódico porque las raíces de los árboles habían crecido tanto que estaban generando grietas en sus casas. Ahora, apenas un mes después, el problema está resuelto. Esta semana, los operarios del servicio de Parques y Jardines de Santander se han trasladado a la zona con maquinaria para talar los trece chopos y la intención del Ayuntamiento es plantar en su lugar árboles de menor porte que no provoquen problemas en el vecindario. La opción de trasplantar los chopos en lugar de talarlos no se contempló porque las raíces eran tan largas como los propios ejemplares y pasaban por debajo de las casas, llegando hasta las fosas sépticas, por lo que era imposible extraerlas.

