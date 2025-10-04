El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los tres fallecidos en el incendio eran unas personas «muy queridas» en San Martín. Javier Cotera

Los testigos, sobre el investigado por el incendio de Juan de la Cosa: «No ayudó a sofocar, se fue»

El magistrado Luis Enrique García ha pedido a la defensa que informe si el imputado está cumpliendo su obligación de personarse cada quince días en el juzgado

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00

Comenta

En el caso del incendio de la calle Juan de la Cosa del pasado 17 de enero en el que perdieron la vida tres ... vecinos, la Policía Nacional dejó claro en su atestado que lo que provocó el siniestro fue el «uso de incienso, velas y aceites aromáticos», y que «no fue intencionado». Por eso, el único investigado –el inquilino de 61 años de la habitación en la que surgió el incendio y que estuvo en busca y captura durante ocho meses– está imputado por tres supuestos delitos de homicidio por imprudencia grave y un cuarto delito de omisión del deber de socorro.

