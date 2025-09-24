El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Bomberos de Santander muestran una maniobra durante la jornada de puertas abiertas en su sede. Javier Cotera

Veintiún arquitectos pugnan por las dos plazas convocadas por el Ayuntamiento

El BOC publica también el listado provisional de admitidos para los nueve puestos de bombero en Santander, a los que aspiran 423 candidatos

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 02:00

Hace unas semanas, El Diario Montañés publicaba el siguiente dato: Cantabria supera ya los 39.500 empleados públicos tras incorporar 517 trabajadores nuevos en apenas ... seis meses, según la última actualización del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Una cifra que refleja una tendencia al alza y también cómo la Administración atrae, cada vez más, a quienes buscan algo seguro. Tanto a la población más joven que inicia su camino profesional y prefiere estabilidad de cara al futuro, hasta personas más mayores que no quieren dejarse llevar por la inevitable incertidumbre que puede generar la empresa privada.

