Veintiún arquitectos pugnan por las dos plazas convocadas por el Ayuntamiento

Hace unas semanas, El Diario Montañés publicaba el siguiente dato: Cantabria supera ya los 39.500 empleados públicos tras incorporar 517 trabajadores nuevos en apenas ... seis meses, según la última actualización del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Una cifra que refleja una tendencia al alza y también cómo la Administración atrae, cada vez más, a quienes buscan algo seguro. Tanto a la población más joven que inicia su camino profesional y prefiere estabilidad de cara al futuro, hasta personas más mayores que no quieren dejarse llevar por la inevitable incertidumbre que puede generar la empresa privada.

Prueba de ello también es el listado provisional que ha hecho público el Ayuntamiento de Santander sobre el proceso selectivo para cubrir dos plazas en propiedad de arquitecto en el Consistorio santanderino –pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Superior por el sistema de oposición, turno libre, grupo A, subgrupo A1–. Hasta 21 candidatos tendrán que pelear por esas dos codiciadas plazas. Así lo recoge el documento publicado el pasado 18 de septiembre en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC). Un día después, también se publicó el listado provisional para optar a las ocho plazas en propiedad de arquitecto técnico –escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos medios, subgrupo A2–. En esta ocasión el número de candidatos crece hasta las 48 personas.

Los bomberos

La oposición a bombero estará aún más reñida: 423 personas tendrán que luchar por las nueve plazas ofertas en propiedad. Pero podrían ser más. Y es que en el documento que hace referencia a esta convocatoria, que corresponde a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Extinción de Incendios, grupo C, subgrupo C1, también están incluidas las personas excluidas provisionalmente –hay 26–. Todos ellos disponen de diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación en el BOC para subsanar errores, presentar alegaciones o aportar documentación. Tras esa fase de alegaciones y subsanaciones, «se hará pública la lista definitiva de admitidos y excluidos, que marcará el inicio de las pruebas selectivas», se puede leer en el BOC.

Las fases posteriores incluirán las pruebas físicas, teóricas y prácticas propias del proceso, que «pondrán a prueba las capacidades de los candidatos que aspiran a ocupar una de las nueve plazas ofertadas». Una situación muy similar ocurre con las diez plazas de bombero conductor –escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Extinción de incendios, grupo C, subgrupo C1– por las que pugnarán 81 personas. Y hay 16 excluidas.

Exclusiones

Precisamente en el documento se detallan los motivos por los que una persona puede quedar excluida de la convocatoria: no aportar instancia en modelo oficial firmada; no aportar DNI; no acreditar la situación de desempleo; no acreditar el abono de los derechos de examen; o presentarlo fuerza de plazo. Es común el caso de los candidatos que no acreditaron su situación de desempleo. Por eso, estos opositores podrán solucionarlo aportando un certificado del Servicio Público de Empleo, que acredite la condición de desempleado durante todo el plazo de presentación de instancias (del 20 de junio al 9 de julio de 2025, ambos inclusive).