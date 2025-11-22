El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Desmantelada en Toledo una violenta banda juvenil relacionada con el grupo de los Trinitarios

Tres de los cuatro detenidos en la operación son menores de edad

J.M.L

Sábado, 22 de noviembre 2025, 12:25

Comenta

La Guardia Civil ha desarticulado en Toledo un violento grupo juvenil vinculado a los Trinitarios que estaba operando en varias localidades de esta provincia donde ... había generado gran alarma social. La operación se ha saldado con la detención de cuatro jóvenes, tres de ellos menores de edad, que habían creado el grupo juvenil «AB7».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Encontrado un hombre muerto en una autocaravana en Comillas
  2. 2

    Dos administraciones de Santander reparten parte del primer premio de la Lotería Nacional
  3. 3

    El dueño del Panteón del Inglés se hará cargo de resolver la presencia del inquilino
  4. 4

    Los últimos coletazos del temporal mantienen las nevadas en zonas altas y problemas en algunas carreteras
  5. 5 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  6. 6

    El PP se impone a la mayoría de la oposición y frena la votación conjunta de las enmiendas al Presupuesto
  7. 7

    Detenidas cuatro personas de una misma familia por tráfico de droga en Cazoña
  8. 8

    Detenidos un joven y un menor por los atracos a punta de pistola en Torrelavega
  9. 9

    «Esto es muy sencillo: si no les gusta su rendimiento, que no se lo lleven»
  10. 10 El fiscal superior de Cantabria ve «injusto» el fallo que inhabilita a García Ortiz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Desmantelada en Toledo una violenta banda juvenil relacionada con el grupo de los Trinitarios

Desmantelada en Toledo una violenta banda juvenil relacionada con el grupo de los Trinitarios