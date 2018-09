La Universidad se mira al espejo en Cantabria Rectores y representantes de las instituciones académicas de Cantabria analizan presente y futuro de la Universidad española en un inicio de curso marcado por los recientes casos de corrupción que han dañado su imagen y puesto en entredicho su credibilidad JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ Santander Lunes, 24 septiembre 2018, 07:16

Arranca el curso en las universidades cántabras, marcado por la ampliación de la oferta académica, la incorporación de nuevos alumnos a las aulas, la mejora en algunas instalaciones... Hechos habituales cada año a los que, indefectiblemente, se suma la polémica generada en los últimos meses en torno a las irregularidades descubiertas en la obtención de los másteres de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y de la exministra Carmen Montón; los trabajos supuestamente no presentados del líder del PP, Pablo Casado; o el cuestionamiento de la tesis doctoral del presidente Pedro Sánchez, acusado de plagio y de ser examinado por un tribunal formado por personas afines y con escasa experiencia investigadora. Casos todos ellos que han puesto en el disparadero la credibilidad del sistema educativo español.

Un contexto en el que se hace necesario analizar si estos hechos ponen en peligro el prestigio y la imagen de la universidad española y sobre si es necesario modificar los mecanismos de control para evitar que se repitan.

El rector de la Universidad de Cantabria, Ángel Pazos, y sus antecesores en el cargo José Carlos Gómez Sal y Federico Gutiérrez-Solana; el rector de la UIMP, Emilio Lora-Tamayo; los máximos responsables de los centros privados Uneatlántico y Cesine, Rubén Calderón y Fermín Gutiérrez; catedráticas como Margarita Serna; decanas como Marta García Lastra; y representantes de estudiantes, como David Ruiz de Santayana, dan respuesta a estos interrogantes.

Los responsables universitarios hacen además autocrítica, hacia dentro, pero también hacia fuera, con motivo de los distintos trabajos que realizan para las instituciones que, en el caso del MetroTus, ha levantado una sonora polémica. ¿Consideran las críticas o injustas o entran dentro de lo razonable? Igualmente, en las puertas del nuevo curso debaten sobre la situación de la universidad española a día de hoy, tras años de recorte y cuando se cumple una década de la implantación del Plan Bolonia. Pasado, presente y futuro, porque todos ellos aportan también las claves que consideran deben guiar la Nueva Ley de Universidades que los rectores han solicitado al ministro Pedro Duque.

Ángel Pazos. Rector de la Universidad de Cantabria «Es imprescindible sancionar y castigar con absoluta ejemplaridad las conductas irregulares»

-¿Qué radiografía realizaría de la Universidad española a día de hoy?

-Creo que la Universidad española, en líneas generales, tiene un nivel de calidad comparable al de los países europeos. Los estudiantes egresados de nuestras facultades están, en conjunto, muy bien considerados fuera de España; esto ha podido valorarse, lamentablemente, durante los años más duros de la crisis. Por otra parte, la actividad investigadora llevada a cabo ha experimentado en las últimas décadas un incremento muy notable en su calidad, a pesar de la reducción de presupuestos. Sin embargo, tenemos todavía un largo camino para alcanzar el mismo nivel en todo lo que tiene que ver con innovación y transferencia de conocimiento, donde nuestro grado de éxito es claramente menor. Por supuesto, la universidad española tiene ante sí insuficiencias y desafíos importantes, que solo se podrán afrontar de forma adecuada si se logra un pacto nacional por la universidad.

Lea la entrevista completa aquí

Emilio Lora-Tamayo. Rector de la UIMP «Es necesaria la máxima transparencia para asegurar la calidad, el rigor y la credibilidad universitaria»

¿Es la Universidad suficientemente autocrítica?

-Precisamente, una de las misiones de la universidad es educar el sentido crítico informado, en un marco de debate y diálogo. Por ello, la función autocrítica de la Universidad debe estar presente siempre en su vida, ya que finalmente la crítica bien entendida debe empezar por uno mismo y debe considerarse como una herramienta para identificar y corregir situaciones y procedimientos que no funcionen bien, siempre a la luz de la misión de la Universidad.

Lea la entrevista completa pinchando aquí

Rubén Calderón. Rector de Uneatlántico «¿Autocrítica? A veces se dice más de lo que se hace»

-¿Cree que la Universidad y los trabajos que realiza para las instituciones (como el último caso del Metrotus) son objeto de críticas abusivas o injustas o entran dentro de lo razonable?

-Todos las instituciones, organización, empresas o personas somos objeto de críticas. Y entra dentro de lo razonable entenderlo así. El espíritu crítico es parte de la ciencia y la ciencia la parte más valiosa de una universidad. Ese espíritu crítico debe ser constructivo y basado en el método, en la verdad y para ello debe conocerse la realidad. Es cierto que, en ocasiones, y no sólo en la universidad, las críticas pueden ser infundadas porque no se hace el esfuerzo de conocer las realidades, pero no existe una crítica abusiva o injusta que vaya más de lo razonable en otros casos.

Lea la entrevista completa aquí

Fermín Gutiérrez. Director de Cesine «La universidad española tiene que mejorar mucho la internacionalización y la empleabilidad de sus alumnos»

-¿Cuáles cree que son las claves y mejoras que deben guiar la Nueva Ley de Universidades que los rectores han solicitado al ministro Pedro Duque?

-En mi opinión pondría el foco en países cuya comunidad universitaria es relevante. Adaptaría la ley educativa para una mayor flexibilidad y creatividad fijándome en países con probada reputación en el ámbito de la educación superior como Reino Unido, Irlanda o Estados Unidos. No se trata de encorsetarnos, se trata de, mediante medidas de control correctamente aplicadas, darnos libertad para posicionarnos en el ámbito de la excelencia académica. No debemos olvidar dar importancia a determinados aspectos que tienen los primeros puestos en los rankings de universidades. Por ejemplo la internacionalización y la empleabilidad. Son dos características que se tienen muy en cuenta a la hora de elaborar dichas listas y en las que tenemos que mejorar mucho. En España atraemos muchos Erasmus. Somo el primero, pero curiosamente muy pocos alumnos internacionales optan por hacer aquí un curso completo. Nuestro nivel de internacionalización es peor que el que tienen Grecia, Portugal, Italia o Suecia a pesar de ser el español la segunda lengua más hablada del mundo. En CESINE hemos trabajado y mejorado esos puntos, llegando a la empleabilidad que he apuntado antes y acuerdos con universidades extranjeras para que sus alumnos estudien en Santander.

Lea la entrevista completa pinchando aquí

José Carlos Gómez Sal. Exrector de la UC «Hay pocas profesiones donde deba estarse tan sometido a la evaluación y la controversia»

-¿En qué medida los casos de Carmen Montón, Pablo Casado y Cristina Cifuentes, o el cuestionamiento de la tesis de Pedro Sánchez, han puesto en peligro la credibilidad, el prestigio y la imagen de la universidad española?

-Es indudable que estos casos han producido un daño muy importante y han puesto el sistema universitario a los pies de los caballos, las sospechas se extienden como una mancha de aceite, contribuyendo aún más a la trivialización del trabajo universitario. Parece que se ha levantado la veda. Bien es verdad que este caso está muy focalizado en lo que parece ser un «cáncer» concreto de corrupción y favores que había que extirpar con todo el peso de la ley. Pero solamente el hecho de que esto se haya podido producir debe hacernos reflexionar a todos respecto a la vigilancia de comportamientos o situaciones que aunque puedan ser legales distan de ser un modelo de comportamiento universitario exigible al menos en las universidades públicas.

Lea la entrevista completa pinchando aquí

Federico Gutiérrez Solana. Exrector de la UC «Hace falta una normativa que sea capaz de cortar de raíz las malas praxis y que garantice de manera preventiva que sucedan»

-¿No cree que es necesario modificar los mecanismos de control dentro de la universidad para evitar casos así? ¿Introducir quizás mecanismos más eficientes?

-Todo sistema autónomo debe ser responsable de eliminar de forma drástica las malas praxis. Hace falta una normativa que sea capaz de cortar de raíz estas situaciones de forma ágil, y por otro lado que garantice, de forma flexible, de manera preventiva que sucedan. Tenemos la necesidad, y ahora que tanto se habla de la universidad, la oportunidad para adecuar su marco a lo que una sociedad que busca un futuro sostenible en el entorno del 2020 necesita.

Lea la entrevista completa pinchando aquí

Margarita Serna. Catedrática de Historia del Derecho de la UC «Existen 'islas' que quedan fuera de los controles a los que estamos sometidos la inmensa mayoría»

-¿Qué radiografía realizaría de la Universidad española a día de hoy?

-Creo que en términos generales la Universidad española se encuentra en una situación mucho mejor de lo que cabe deducir de algunas de las noticias que trascienden a través de los medios de comunicación. Por lo general se da mayor difusión a los aspectos negativos de la vida universitaria que a los positivos que naturalmente existen y que con seguridad son más abundantes que aquellos que nos avergüenzan.

Lea la entrevista completa pinchando aquí

Marta García Lastra. Decana de la Facultad de Educación de la UC «No se pueden extender casos aislados al funcionamiento general de la universidad»

-¿Qué radiografía realizaría de la Universidad española a día de hoy?

-Creo que es una universidad con cada vez más calidad, sometida a diversas acreditaciones tanto para su profesorado como para sus títulos. Contamos un número de títulos adecuados que permiten al alumnado elegir entre una oferta adecuada de titulaciones de calidad (sometidos a continuas acreditaciones), que pueden adaptarse a sus necesidades y aspiraciones. Sobre la investigación, y a pesar de los grandes recortes, los equipos han seguido trabajando con gran esfuerzo y con mayor proyección internacional

Lea la entrevista completa pinchando aquí

David Ruiz de Santayana. Presidente del Consejo de Estudiantes «La universidad pública está muy tocada tras los años de recortes y asfixia presupuestaria»

-¿En qué medida los casos de Carmen Montón, Pablo Casado y Cristina Cifuentes, o el cuestionamiento de la tesis de Pedro Sánchez, han puesto en peligro la credibilidad, el prestigio y la imagen de la universidad española?

-Es curioso como dirigentes del PP que tanto critican lo público sacan sus máster en universidades públicas y no en privadas, por algo será. Cualquiera que sepa lo que es hacer un TFM o una tesis sabe que lo que se esta viendo por la tele es una corruptela muy determinada en unos dirigentes. Desde luego hay que tener mano de hierro con esto.

Lea la entrevista completa ñinchando aquí