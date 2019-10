Exigen Justicia para que sus viviendas no acaben en propiedad del administrador concursal Imagen del Playazo de Vera (Almería). / Ayuntamiento de Vera Veraneantes y vecinos se manifestarán ante los juzgados de Almería y Vera para reclamar no ser víctimas de un largo litigio entre empresas inmobiliarias y denunciar el acoso que aseguran sufrir por parte de nudistas radicales M.P. GARCÍA Vera (Almería) Jueves, 3 octubre 2019, 17:54

Tras casi tres lustros de lucha para defender lo que consideran suyo, la legítima propiedad de unas viviendas adquiridas de buena fe en la Urbanización Natura World del Playazo de Vera y el derecho constitucional a poder ir con ropa o en bañador y disfrutar de las instalaciones y hasta de la playa sin tener que sufrir el hostigamiento de naturistas o nudistas radicales, los vecinos afectados participarán en sendas concentraciones ante los juzgados de Vera y la Audiencia Provincial de Almería los los próximos días 8 y 9 de octubre, respectivamente, que han sido autorizadas por la Subdelegación del Gobierno. Las manifestaciones han sido convocadas por la Comunidad de Propietarios Ciudad de Tarragona, presidida por Mari Carmen Jiménez, y la Asociación de Afectados que encabeza Juan Pedro Peláez.

Perjudicados desde el inicio por un litigio que se ha eternizado en los tribunales entre Pradul y Proleal, empresas dedicadas a los negocios inmobiliarios a las que los compradores aseguran ser completamente ajenos, centenares de propietarios con contratos similares y licencias de habitabilidad concedidas por el Ayuntamiento de Vera se encuentran ante el riesgo de perder sus viviendas, sus ahorros, sus esfuerzos de toda una vida y en algunos casos hasta su salud a causa de criterios dispares y cambiantes de jueces que les han llevado a tener que interponer incluso recursos de casación ante el Tribunal Supremo y, seguramente, terminen en La Haya o en Estrasburgo.

Acceso principal a la urbanización Natura World en Vera (Almería).

Los vecinos afectados reclaman «sentencias similares para contratos iguales» y se preguntan cómo es posible que, «dependiendo del criterio diferente de sus señorías», unos vecinos sí dispongan de escritura pública de compraventa, a falta eso sí de poder inscribirla en el Registro de la Propiedad a causa de esos conflicto entre el propietario de los terrenos y el constructor, en quiebra técnica y concurso de acreedores, y otros hayan colisionado con sentencias adversas que, de no mediar fallo favorable en el Alto Tribunal, les obligará a 'regalar' sus viviendas a Qualitybal Asesores SLU, administrador concursal.

«Actas falseadas»

Tal y como expone Jiménez, los vecinos exigen respuestas y han pedido incluso amparo ante el Defensor del Pueblo, a un sinfín de cuestiones: «¿Existen conflictos de intereses? ¿Hay connivencia entre jueces, el concursal y la supuesta comunidad de propietarios naturista que maneja con prácticas dictatoriales la urbanización? ¿Hay prevaricación? ¿Se dictan sentencias a sabiendas de que son injustas? ¿Se permiten falsear incluso actas de reuniones de vecinos sin que la Justicia considere que hay mala fe? ¿Hay abogados que pretenden enriquecerse a costa de los propietarios? ¿Pueden cobrarse impuestos municipales de viviendas no inscritas en el Registro de la Propiedad?«

He aquí sólo algunas de las pancartas o eslóganes que los ciudadanos llegados desde puntos de España tan distantes y dispares como Madrid, Zaragoza, País Vasco, Córdoba, Jaén o Granada, a costa de tener que ausentarse de sus puestos de trabajo con el consiguiente perjuicio económico que ello conlleva, portarán durante las concentraciones: «¿Hay Justicia en Almería y Vera? Tongo judicial de primera»; «Propietarios indefensos»; «Nuestras casas nos quieren quitar los acosadores y el Administrador Concursal»; «400 vecinos enjaulados en Natura World por las decisiones de los juzgados de Vera y la Audiencia de Almería»; «A iguales contratos, iguales sentencias». «El Defensor del Pueblo nos dará la razón porque la tenemos, tongos judiciales en Vera y Almería»; «Falsear actas que perjudican gravemente al denunciante no pueden archivarse, señoría»; «Grave decisión de la jueza decana de Vera»; «La Audiencia de Almería quita sus derechos a los propietarios de buena fe»; «Llevar bañador no nos hace delincuentes».

«Llevar bañador no es delincuencia»

Los motivos razonados para estas concentraciones se resumen en la siguiente pregunta que los convocantes trasladan directamente a los encargados de impartir Justicia: «Señoría, ¿de verdad se cree usted que modificar actas para presentarlas en el juzgado y así asegurarse ganar un juicio, aumentar el patrimonio de un bufete y perjudicar económicamente a propietarios, jubilados y trabajadores no es delito? Nos vuelve locos su inocencia. Justicia no sesgada, por favor».

Fachada de los juzgados de Vera (Almería).

La manifestación del día 8 de octubre se celebrará en Vera entre las 12 y las 14.00 horas, en itinerario que comenzará en la calle Fuente Chica 1, y continuará por Paseo Miguel de Cervantes, Carretera de Cuevas, calle Carretera de Águilas hasta la sede de los juzgados. La concentración del día siguiente tendrá lugar a la misma hora frente a la sede de la Audiencia Provincial de Almería, sita en la calle Reina Regente de la capital.

En ambos casos, la autoridad gubernativa permite cortes parciales de tráfico por parte de unos vecinos y veraneantes en Vera que, de forma sarcástica, aseguran que «buscan abogado para defenderse y que exigen como único requisito tener amistades en los juzgados».