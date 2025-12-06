El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen del Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (Irta). Efe

La Generalitat ordena una auditoría de los laboratorios que trabajan con el virus de la peste porcina

Salvador Illa destaca que el brote no ha llegado a ninguna de las 55 granjas dentro del radio afectado

T. Nieva

Sábado, 6 de diciembre 2025, 14:04

Comenta

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha encargado al Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (Irta) una auditoría de todos los centros ... que trabajan con el virus de la peste porcina africana (PPA) dentro del radio de 20 kilómetros donde se ha producido el brote. Ha dicho que estos centros «no son más de 5» y ha defendido auditar las instalaciones y revisar los protocolos de forma preventiva, en declaraciones este sábado desde el centro de mando avanzado para la contención del brote, en la sede del cuerpo de Agents Rurals en la Finca de Torreferrussa, en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona).

