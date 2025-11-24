El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El actor Pedro Pascal es lo que se entiende por 'hombre performativo'. EFE

El 'hombre performativo', ¿un fraude vestido de aliado?

El fenómeno viral que enfrenta estética y autenticidad a la vez reabre el debate sobre los nuevos códigos masculinos

J. Munduate

Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:27

Aunque muchas tendencias de las redes sociales son efímeras, algunas se consolidan en el algoritmo de Instagram o TikTok. Otras, en cambio, consiguen dar el ... salto fuera de las pantallas, se cuelan en el debate público y llegan incluso a instalarse, aunque sea temporalmente, en nuestro vocabulario. En los últimos meses ha surgido un neologismo nacido precisamente de estas microtendencias. Se trata del 'performative male', que describe a un arquetipo masculino que se ha vuelto especialmente viral. Para quienes no lo ubiquen, se refiere a hombres que adoptan gustos, intereses o valores asociados tradicionalmente a lo femenino: leer literatura feminista, llevar bolsas de tela adornadas con accesorios -mejor aún si incluyen un muñeco labubu- y escuchar a artistas como Lorde o Lana del Rey.

