Puerta principal de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. Jesús Signes

La Policía interroga al especialista que anestesió a la niña fallecida en Alzira

La clínica dental donde fue atendida la menor no tiene autorización para realizar sedaciones por vía intravenosa y la Conselleria de Sanidad trata de determinar la trazabilidad del fármaco

A. Rallo y Javier Martínez

Domingo, 23 de noviembre 2025, 12:58

Comenta

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha asumido la investigación del caso de la niña fallecida tras una sedación anestésica en una clínica ... dental de la localidad valenciana de Alzira. Las primeras pesquisas se centran en determinar la dosis que administró a las niñas un anestesista que trabajaba en la clínica privada, sin la correspondiente autorización sanitaria, y la trazabilidad del fármaco que causó la muerte de la menor.

