Suspenden de nuevo la circulación de los trenes entre Madrid y Galicia La reactivación del incendio obliga a Renfe a interrumpir el servicio ferroviario de nuevo

Viajeros esperan en la estación de Chamartín este jueves en la línea de alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Galicia.

M. G. C. Jueves, 14 de agosto 2025, 10:37 | Actualizado 11:55h.

La circulación de los trenes de alta velocidad entre Galicia y Madrid, que había sido restablecida hacia las 10.00 horas de este jueves tras una inspección «satisfactoria» de Adif, vuelve a quedar interrumpida debido a la reactivación del incendio en la provincia de Ourense.

Renfe ha informado de que los trenes que se encontraban en trayecto serán apartados en estaciones hasta que pueda garantizarse la reanudación de la circulación. «Continuaremos informando», ha señalado la compañía en un comunicado.

Más temprano, Adif había indicado que la circulación se reanudaba «tras la revisión satisfactoria de la infraestructura y con la autorización previa del 112 Galicia», lo que permitió volver a activar la tensión en la línea para restablecer el servicio.

🔴 Por orden de Protección Civil (CECOPI Castilla y León), debido a la reactivación del incendio, se interrumpe la circulación entre Puebla de Sanabria y Ourense. Los trenes en trayecto serán apartados en estaciones hasta que se garantice la reanudación de la circulación.… — InfoRenfe (@Inforenfe) August 14, 2025

Renfe había comunicado a primera hora de la mañana que la circulación seguía interrumpida por los incendios, y que los trenes previstos —como el que debía salir de Madrid a A Coruña a las 7.00 horas y el de Ourense a las 8.00— dependerían del control de las llamas. Además, la operadora programó trenes especiales para los usuarios afectados y ofreció cambios y anulaciones de billetes sin coste.

La proximidad de las llamas a la vía impidió en la tarde del miércoles garantizar la seguridad del servicio, lo que provocó acumulación de pasajeros en la estación madrileña de Chamartín.