Instagram quiere que gastes dinero Instagram. / Archivo EMPRESAS La app está desarrollando un sistema de compras en su plataforma INNOVA+ Madrid Jueves, 6 septiembre 2018, 17:41

Renovarse o morir. Esta máxima se ha repetido en cientos de reuniones de cientas de empresas. Un dicho que también sobrevuela Silicon Valley, la cuna de la innovación tecnológica, y especialmente lo hace en los despachos de Instagram.

El último lanzamiento de la app del universo de Mark Zuckerberg fue antes del verano con IGTV, que no está teniendo el éxito esperado. Ahora, los ingenieros de Instagram quieren tocar el bolsillo de sus usuarios con IG Shopping, según The Verge.

No es la primera vez que surge el rumor de compras dentro de la aplicación, pero, según revela el medio especializado en tecnología, los planes de Instagram pasan por lanzar una aplicación dedicada a la venta de productos comerciales.

A través de esta plataforma, Instagram quiere convertirse en una gran plaza comercial donde marcas, anunciantes y tiendas pudiesen vender directamente sus productos. No obstante, la app oficial ya permite adquirir una gran cantidad de productos desde el timeline de las marcas y también a través de las stories.

En la última presentación de resultados, Instagram comunicó que alrededor de 25 millones de negocios cuentan con un perfil en la app del universo Facebook. Por el momento, revela The Verge, el desarrollo aún no se ha completado y no existen calendarios de lanzamiento.