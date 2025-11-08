El Ayuntamiento de Torrelavega recurre a Europa la puntuación que le privó de ayudas para rehabilitar el Palacio

El Ayuntamiento de Torrelavega ha presentado un recurso contra la puntuación otorgada a su proyecto para rehabilitar el Palacio Municipal, después de que la ... propuesta quedara fuera de la lista de beneficiarios de los fondos Feder del Ministerio de Hacienda. La resolución provisional situó la iniciativa «en reserva», por detrás de las presentadas por Santander y Camargo, que sí obtuvieron financiación para sus respectivos proyectos. El equipo de gobierno confía en que la revisión permita mejorar la valoración inicial y con ello optar a los 5,2 millones de euros solicitados para financiar la transformación del inmueble.

El alcalde, Javier López Estrada, explica que el proyecto no fue rechazado, sino que «obtuvo una valoración de aprobación, pero no la suficiente para conseguir fondos». Defiende que la falta de financiación no estaría relacionada con la calidad técnica de la propuesta, sino con el reparto de fondos entre territorios. Según expone, la diferencia presupuestaria entre comunidades y provincias fue determinante: «El reparto es objetivo si comparamos los fondos que llegan a Cantabria con los que reciben provincias como Ávila o Salamanca, no con comunidades como Andalucía». Recordó que el importe asignado a Ávila fue similar al de Cantabria, mientras que a Andalucía llegó «una cifra cien veces mayor». A ello se suma que, de acuerdo con las bases de la convocatoria, Santander, como ciudad de más de 100.000 habitantes, no tenía competencia con otro municipio en su categoría, por lo que su acceso al dinero era más previsible, mientras que la candidatura de Torrelavega debía competir con otros ayuntamientos.

Pese al revés inicial, el equipo de gobierno se muestra optimista y mantiene dos vías de trabajo abiertas: por un lado, el recurso para intentar aumentar la puntuación; por otro, la posibilidad de acceder a financiación si se producen bajas entre los proyectos inicialmente seleccionados. López Estrada señala que el Ayuntamiento quiere «conocer el sistema de reparto de los fondos una vez vayan quedando libres las adjudicaciones por desistimiento de alguno de los proyectos financiados». Recuerda que en ocasiones anteriores, como ocurrió con el proyecto del Patatal en la convocatoria de la Fundación Biodiversidad, Torrelavega logró finalmente el apoyo económico tras un recurso similar.

La falta de financiación coincide con la ausencia de avances en la redacción del proyecto de rehabilitación, pese a que su adjudicación fue anunciada hace meses. La UTE formada por Cero Arquitectura y Voluar Ingeniería resultó ganadora del contrato, pero su formalización sigue pendiente. El equipo de gobierno insiste en que la intención es tener el proyecto preparado independientemente del resultado del recurso, pero la oposición considera que la ausencia de firma está ligada a la incertidumbre financiera y al objetivo de asegurar fondos antes de comprometer recursos municipales. El coste estimado para la actuación ronda los ocho millones de euros, aunque todavía no existe un proyecto de ejecución que lo detalle, por lo que la cifra es orientativa.

El revés provisional ha reavivado el debate político sobre el uso del Palacio. La propuesta del PRC-PSOE apuesta por un edificio de uso institucional y cultural, mientras que el PP defiende recuperar la función administrativa original y reagrupar los servicios municipales dispersos.

El recurso ha llegado cuando el Palacio acaba de quedar vacío de actividad administrativa. En agosto, el área de Recaudación abandonó el edificio y se trasladó al inmueble de El Zapatón, dejando la antigua Casa Consistorial sin uso por primera vez desde 1926. La salida estuvo acompañada de polémica: Recaudación acumula varios meses sin teléfono de atención al público, lo que dificulta la comunicación con los contribuyentes. Desde el equipo de gobierno atribuyeron la incidencia al traslado de la centralita telefónica, que dejó sin línea a la sede original. La marcha de Recaudación completa una etapa en la que el Palacio ha quedado al margen del organigrama administrativo municipal. Su futuro depende ahora del resultado del recurso.