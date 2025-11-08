El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen actual del Palacio Municipal. Juanjo Santamaría

El Ayuntamiento de Torrelavega recurre a Europa la puntuación que le privó de ayudas para rehabilitar el Palacio

«La falta de fondos y el reparto desigual entre territorios», claves en la baja puntuación obtenida por Torrelavega, según el alcalde

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Ayuntamiento de Torrelavega ha presentado un recurso contra la puntuación otorgada a su proyecto para rehabilitar el Palacio Municipal, después de que la ... propuesta quedara fuera de la lista de beneficiarios de los fondos Feder del Ministerio de Hacienda. La resolución provisional situó la iniciativa «en reserva», por detrás de las presentadas por Santander y Camargo, que sí obtuvieron financiación para sus respectivos proyectos. El equipo de gobierno confía en que la revisión permita mejorar la valoración inicial y con ello optar a los 5,2 millones de euros solicitados para financiar la transformación del inmueble.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El cántabro hospitalizado en Vietnam pasa a cuidados paliativos: «Es un final muy triste»
  2. 2

    Los traumatólogos de Valdecilla dejan de operar por las tardes por «la carga derivada de Laredo»
  3. 3

    Las viviendas de lujo que se levantarán en Menéndez Pelayo ya están vendidas
  4. 4

    Los sindicatos docentes aparcan las movilizaciones de forma temporal: «La solución está en un impasse»
  5. 5

    Torrelavega, primer municipio que controlará la basura orgánica con cerraduras electrónicas
  6. 6 Cómo preparar cerdo agridulce, una de las «estrellas» de la cocina asiática
  7. 7

    La gripe se sitúa en Cantabria «al borde» del nivel de epidemia «un mes antes de lo habitual»
  8. 8

    La Ciudad del Transporte se divide: los camiones a Camargo y las naves a Penagos
  9. 9

    Entra a una iglesia en Santander, increpa al cura y acaba robando los cartuchos de tinta del despacho
  10. 10

    Los adolescentes cántabros, entre los que más se emborrachan y más cannabis fuman

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Ayuntamiento de Torrelavega recurre a Europa la puntuación que le privó de ayudas para rehabilitar el Palacio

El Ayuntamiento de Torrelavega recurre a Europa la puntuación que le privó de ayudas para rehabilitar el Palacio