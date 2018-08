La crono de la Vuelta a España partirá Torrelavega en dos durante siete horas Los corredores entrarán al centro de la ciudad por Julio Hauzeur, la calle que más intensidad de tráfico registra en Torrelavega. / Luis Palomeque Torrelavega La contrarreloj se desarrollará entre Santillana del Mar y el velódromo Óscar Freire, donde está instalada la meta | El Ayuntamiento inicia una campaña para informar a los ciudadanos y las empresas sobre las restricciones de tráfico y accesos alternativos JOSÉ IGNACIO ARMINIO Torrelavega Jueves, 23 agosto 2018, 07:17

Torrelavega tendrá su particular momento de gloria el próximo 11 de septiembre, con motivo de la retransmisión en directo para 170 televisiones de todo el mundo de la contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España que terminará en el complejo deportivo Óscar Freire. Pero no todo van a ser alegrías ese día, puesto que la carrera dividirá en dos la ciudad durante siete horas (de once de la mañana a seis de la tarde). El Ayuntamiento ya ha iniciado una campaña para informar a los ciudadanos y las empresas sobre las importantes restricciones de tráfico, los accesos alternativos y las zonas de aparcamiento.

Actuaciones previstas Horario. Los cortes de tráfico se efectuarán entre las once de la mañana y las seis de la tarde. Recorrido. Los ciclistas cruzarán el centro de la ciudad (Julio Hauzeur y José María Pereda) antes de entrar en la meta del complejo deportivo Óscar Freire. Autovías. Habrá cortes en los enlaces de Torres, la rotonda de La Inmobiliaria y la zona industrial (Sniace y Aspla). Casco urbano. Los vehículos no podrán cruzar el recorrido de los ciclistas. Peatones. Podrán cruzar el trazado en cuatro puntos con ayuda de la Policía Local. Aparcamientos. Se habilitarán estacionamientos disuasorios en el Mercado Nacional de Ganados, la explanada de las fiestas de Campuzano, el 'Prado del Roble' y el Bulevar Ronda (zona Sur).

La Vuelta de este año comenzará este próximo sábado y concluirá el 16 de septiembre, tras la disputa de 21 etapas. Una de ellas será la contrarreloj individual que se correrá el día 11, martes, entre Santillana del Mar y Torrelavega, que se espera decisiva en la última semana de esta competición internacional que congrega cada jornada a miles de aficionados. Los ciclistas partirán de la villa románica cada dos minutos, salvo los 30 primeros clasificados que lo harán cada minuto, para dirigirse hacia Oreña, Toñanes, Cóbreces, Novales y Golbardo. Entonces girarán a la izquierda para entrar en la carretera N-634, una de las principales vías de comunicación de la región, y atravesar las localidades de Quijas, La Veguilla y Puente San Miguel antes de entrar en el municipio de Torrelavega.

La carrera discurrirá por el centro de la ciudad. Los ciclistas entrarán por el paseo Julio Hauzeur, girarán a la izquierda en Cuatro Caminos y recorrerán José María Pereda para girar de nuevo a la izquierda en la glorieta de entrada a la ciudad en La Inmobiliaria. Tras circular por un tramo del Bulevar Ronda, se desviarán a la derecha para pasar por debajo de la Autovía del Cantábrico y entrar en la meta del velódromo del complejo Óscar Freire.

«Los beneficios a la ciudad superan con mucho las molestias», dice Cruz Viadero

Torrelavega se convertirá en el centro de las miradas de millones de aficionados que verán el acontecimiento por televisión durante tres horas, pero los cortes de tráfico van a ser muy importantes. Los vehículos no podrán cruzar el trazado de la contrarreloj entre las 11.00 y las 18.00 horas -por la mañana habrá entrenamientos y por la tarde carrera-. La rotonda del 'Puente de los Italianos', de Barreda, estará cortada en dirección a Torrelavega y se habilitará el acceso para los vecinos de los barrios de La Palmera y El Salvador en dirección a Polanco.

Parte de los accesos a las autovías también estarán fuera de servicio siete horas. El de la Autovía del Cantábrico (A-8) en Torres estará cortado en ambos sentidos. Tampoco se podrá acceder a Mercadona en coche. Los vecinos de la localidad podrán utilizar como vial alternativo el que comunica Ganzo con el alto de Torres para entrar a la autovía o salir de ella. El acceso de la otra autovía, la de la Meseta (A-67), desde Santander a Torrelavega, estará cortado en la rotonda de La Inmobiliaria. Sí se podrá utilizar la vía de salida de la A-67 desde la zona de La Llama hacía Santander. Los enlaces de la A-67 de Sierrapando y Tanos estarán abiertos. No ocurrirá lo mismo con el de la A-8 de la zona industrial (Sniace y Aspla).

11 de septiembre, martes, es la fecha de disputa de la etapa

Para paliar esta situación, el Ayuntamiento habilitará aparcamientos disuasorios en el Mercado Nacional de Ganados, la explanada de las fiestas de Campuzano, el estacionamiento del Prado del Roble (Barrio Covadonga) y todo el trazado Sur del Bulevar Ronda. Los peatones podrán cruzar el recorrido de los ciclistas en cuatro puntos, uno de Julio Hauzeur y tres de José María Pereda, controlados por la Policía Local.

«Como todo gran evento deportivo que se desarrolla en un entorno urbano, inevitablemente se causan inconvenientes a la circulación rodada y peatonal», señala el alcalde, José Manuel Cruz Viadero, a la vez que recuerda la campaña informativa que se está realizando, recomienda «el mínimo uso posible del coche durante esas horas» y garantiza «la circulación de servicios esenciales como los de emergencias». «En todo caso -añade-, pedimos disculpas por las molestias que se puedan ocasionar, y agradecemos la colaboración y comprensión de la ciudadanía. La Vuelta a España es un evento deportivo de primer orden mundial y consideramos que los beneficios a la ciudad superan con mucho las molestias».