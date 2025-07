¿Qué pasa con Javi Montero?

Marcos Menocal Santander Martes, 22 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Javi Montero no entrenó ayer. Su rodilla izquierda parece que le está causando un quebradero de cabeza mayor del que esperaba. Desde que ha empezado la pretemporada, el pasado 14 de julio, el sevillano no ha completado un entrenamiento y desde la parcela encargada de la preparación física mantienen activo un control de cargas para evitar contratiempos. Su final de temporada el curso pasado no fue tampoco nada bueno y tras ser caer lesionado a mediados del mes de marzo, el central no volvió a aparecer. Su futuro, pese a que el club asegura que a día de hoy no existe ninguna negociación abierta para una posible salida -tiene contrato hasta 2026-, es incierto.

Montero desapareció de los esquemas de José Alberto y la controversia que levantó un mensaje de su mujer en una red social, tras la eliminación del equipo en Anduva en el que escribía textualmente que «a una mala persona jamás le saldrán bien las cosas. Te lo mereces por traidor, mentiroso, falso, inepto...» añadieron más dudas a su situación. La pareja de Montero aclaró que el mensaje estaba dedicado a Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno de España, que ese mismo día dio una rueda de prensa pidiendo perdón por el famoso 'caso Koldo' y no a José Alberto. Aclarado el hecho, y sin que el club ni Montero hicieran ninguna declaración, lo cierto es que desde entonces no parece que el escenario sea el mismo que cuando, a principios de Liga, Montero era indiscutible y el auténtico baluarte defensivo de un Racing que sorprendió.

Con la necesidad que tiene la plantilla de jugadores como el sevillano, nadie afirma ni desmiente nada acerca de que el central pueda cumplir el año de contrato que tiene firmado. Eso sí, lo que El Diario puede asegurar es que la semana pasada el futbolista se hizo las fotos oficiales, como el resto de compañeros con contrato, que pide LaLiga en estas fechas para sus trámites oficiales y que luego se utilizan para las operaciones de márketing. No es que sea una condición definitiva, en el fútbol no hay nada de eso, pero algo es.