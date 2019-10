El Gobierno inicia los trámites para reformar el Mercado Nacional de Ganados Reproducción de la reforma prevista / Luis Palomeque Se licitará la contratación de la redacción del plan director y los proyectos de básico y de ejecución de la primera fase DM . Santander Martes, 8 octubre 2019, 18:38

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, va a iniciar los trámites para la reforma del Mercado Nacional de Ganados (MNG), en el que se desarrollará el proyecto 'Espacio Vacante' que ganó el Concurso Europan 14.

El alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, ha anunciado en un comunicado que la Consejería de José Luis Gochicoa ha ordenado iniciar los trámites para la contratación de los servicios de redacción del plan director y los proyectos básico y de ejecución de la primera etapa de la reforma del MNG con un presupuesto de licitación de 393.250 euros.

El anuncio llega después de que este lunes, en el Pleno del Parlamento, en donde el regidor es diputado regional del PRC, regionalistas y socialistas rechazasen una proposición no de ley del PP en la que pedía el desarrollo del proyecto con la firma de un convenio de colaboración entre el Gobierno y el Ayuntamiento, informa E. Press

Pero la iniciativa también proponía aprobar una financiación plurianual para dotar económicamente al mismo y destinar en los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2020 una primera partida de 1,5 millones de euros, frente a lo que PRC y PSOE presentaron una enmienda que los 'populares' rechazaron y, por ello, votaron en contra.

Un día después de debatirse esta PNL en la Cámara regional, el alcalde de la capital del Besaya ha anunciado este primer paso para el desarrollo del proyecto ganador del Concurso Europan 14 en el Mercado Nacional de Ganados, que ha calificado como uno de los proyectos «más importantes de la historia de Torrelavega».

Desde el equipo de gobierno PRC-PSOE, ha dicho, «estamos muy satisfechos» porque «estamos en un momento en que se pueden ir visibilizando pasos firmes» para la ejecución de este proyecto en el que Ayuntamiento y Gobierno de Cantabria «llevan trabajando meses».

Ha destacado que lo que se busca es desarrollar el «gran espacio de oportunidades» que ofrece el Mercado Nacional de Ganados, abriendo el edifico para conectar los dos lados de la ciudad y creando dos edificios independientes, permitiendo así múltiples combinaciones y organizaciones del espacio y de las actividades que tienen lugar en él, y haciendo compatible la actividad ferial con nuevos usos.

Para el PP, sin embargo, es toda una decpeción el hecho de que López Estrada «diga no a Torrelavega cuando está en Santander» (en referencia al pleno de ayer). La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Torrelavega, Marta Fernández Teijeiro, «ni Torrelavega ni los torrelaveguenses se merecen un alcalde que no solo no los defienda fuera de aquí sino que además vote a favor de que se les perjudique«, ha sentenciado Fernández Teijeiro.