El Hogar del Transeúnte de Torrelavega ha funcionado sin autorización desde su apertura en marzo

El nuevo centro de acogida para personas sin hogar de Torrelavega, el llamado Hogar del Transeúnte, viene funcionando sin autorización desde su apertura hace ... más de tres meses. El Ayuntamiento debió solicitar un permiso a la Consejería de Inclusión Social antes de poner en marcha su actividad; este trámite preceptivo, sin embargo, jamás llegó a realizarse, como corroboran este miércoles desde el Gobierno de Cantabria y reconocen desde la propia Concejalía de Bienestar Social. Alberto Rubio, responsable de esta cartera, asegura que este departamento ya habría enviado el requerimiento para solicitar dicha autorización, un «trámite administrativo» que «no afecta al funcionamiento ni la legalidad». A finales de marzo, el flamante centro de acogida para personas sin hogar echó a andar sin autorización. Y así sigue. La Consejería de Inclusión Social confirma que es así y, de hecho, la solicitud seguía sin llegar al registro autonómico este miércoles a las nueve de la mañana.

El carácter asistencial del proyecto está obligatoriamente atado a una tramitación y unos requisitos. Un centro de las características del Hogar del Transeúnte, con capacidad para dar techo a treinta personas sin hogar y con 14 habitaciones -seis de estas individuales, cuatro cuádruples y otras cuatro dobles-, requiere una autorización específica por parte de la Dirección General de Dependencia. Es aquí donde, según informan desde el propio Ejecutivo, debería haber sido presentado el proyecto antes de la apertura del centro, abriendo luego el expediente oportuno para verificar si cumple con todas esas condiciones. Solo así, estudiando esos detalles y requisitos técnicos y físicos de las instalaciones -desde los accesos hasta los baños- se puede conceder dicha autorización.

La situación irregular del Hogar del Transeúnte está en el foco desde este miércoles tras la denuncia pública del grupo municipal del PP, que asocia el funcionamiento «ilegal» del edificio a la «mala gestión» de los socios de coalición (PRC-PSOE). «El centro ya debería estar en funcionamiento desde la pasada legislatura; lo que no es de recibo es que tanto tiempo de retraso no sirva para saber cuáles son los criterios y procedimientos que hay que seguir», ha lamentado el portavoz popular, Miguel Ángel Vargas, acompañado en la rueda de prensa por la concejala Rosa Fernández. Esta, por su parte, incidió en las consecuencias que podría tener esta irregularidad para el centro y su actividad, ante una posible inspección. En caso de no cumplir, temía, «podría provocar la paralización de las actividades y el cierre temporal».

La irregularidad revelada por el PP ha dado lugar a una polémica y a la crítica a la gestión del equipo de gobierno (PRC-PSOE), pero también a una confusión inicial sobre las responsabilidades que también es sintomática del lío que ha existido alrededor del tema. En los primeros minutos, en la Concejalía de Bienestar Social, gestionada por el PSOE, apuntaban directamente a la de Urbanismo (PRC) -que se encargó de levantar el inmueble- como departamento encargado de realizar estos trámites. Su responsable, Jezabel Tazón, negó la mayor y aseguró que son los Servicios Sociales municipales los que tienen que pedir tal permiso. «No nos corresponde a nosotros», insistía, asegurando además que es la Concejalía de Bienestar Social la que ya está liderando ese expediente para recabar toda la información y regularizar el centro. Al tiempo, Alberto Rubio confirmaba que es aquí, en Servicios Sociales, donde se está trabajando en la solicitud de esta autorización.