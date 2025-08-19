López Estrada califica de «históricas» las fiestas de la Virgen Grande por su participación y ambiente

Torrelavega ha despedido la edición 2025 de las fiestas de la Virgen Grande con la sensación compartida de haber vivido una de las semanas ... más multitudinarias y animadas de los últimos años. Durante diez días, la ciudad se convirtió en un gran escenario de música, teatro, concursos y encuentros que llenaron calles y plazas de diversión, risas y reencuentros. El alcalde, Javier López Estrada, definió las fiestas como «fantásticas» y «las mejores de nuestra historia en participación, programación e impacto en la hostelería». Pero, más allá del balance institucional, quienes más lo viven son las peñas. Este año volvieron a batirse récords con 733 agrupaciones y más de 14.000 peñistas, auténticos protagonistas de la Liga que marcó el ritmo diario con pruebas, desfiles y juegos.

Para Jairo Estrada, de la peña 39 chatos y 300 chatines, las fiestas han sido un respiro en la rutina de la ciudad. «Yo creo que han sido unas buenas fiestas, con actividades que han salido bastante bien en general. En la liga de peñas se notó la implicación y la gente estuvo muy metida. Si eres de Torrelavega, lo vives con un poquito más de pasión y alegría. Al final, como últimamente la ciudad está un poco muerta, esta semana es la única que de verdad tiene vida, buen ambiente, ver gente por la calle... y eso se agradece mucho», señaló.

Estrada destacó como uno de los mejores momentos el programa Patrona en las Calles. «Durante el día el ambiente fue increíble, con música, cañas, calor y hasta pistolas de agua. Se montó una especie de guerra improvisada que nos hizo sentirnos como más unidos, como si fuésemos todos parte de lo mismo», recordó, aunque reconoció que «por la noche el centro acabó muy sucio y desvariado».

En la misma línea, Elia Sarasua, de la peña Los de siempre, valoró la energía que se respira en estas jornadas: «Para mí lo mejor es cómo Torrelavega se transforma. Ves a gente de todas las edades en la calle, desde abuelos hasta críos, todos compartiendo espacio. Da igual si vas a un concierto grande, al teatro de calle o a un concurso de tortillas: siempre hay ambiente y eso nos hace sentir orgullosos de nuestra ciudad. Nosotros en la peña lo vivimos a tope, porque además es la ocasión perfecta para reencontrarte con amigos que solo aparecen en estas fechas».

A juicio de Sarasua, «esas horas de convivencia, de preparar juntos las pruebas o simplemente de cantar y reír en la calle, son lo que convierten estas fiestas en algo irrepetible».

Las peñas fueron también protagonistas de una Liga muy competida, que finalmente ganó la peña Patrona Canina, de la que forma parte Luis Fuentevilla. Para él, la clave del éxito estuvo en arriesgar: «Este año dimos la sorpresa con el arroz, hicimos un sushi y eso nos dio la victoria. Al principio solo queríamos pasarlo bien, pero cuando vimos que estábamos arriba nos ilusionamos. Ha sido una semana de fiesta continua, buen ambiente y con un tiempo que acompañó». Fuentevilla subrayó que lo más importante es «haber disfrutado todos juntos y sentir que cada esfuerzo, cada actividad, nos acerca más como grupo y como ciudad».

Completa oferta lúdica

La música volvió a ser un gran atractivo con artistas como Ana Guerra, Nando Agüeros, David Bustamante o Mago de Oz, además de festivales como Vive la Feria y Soundcity. El Circo Chino en el Bulevar, el teatro de calle, los míticos títeres de Gorgorito y los concursos de tortillas y ollas ferroviarias completaron la oferta lúdica de La Patrona.

La Gala Floral y los fuegos artificiales pusieron el broche a una edición que deja una idea clara: las fiestas no solo pertenecen a las instituciones, sino a la gente que las vive y las mantiene. Como dijo Sarasua, «Torrelavega necesita más semanas así, en las que las calles recuperen la alegría que nunca deberíamos perder». Y es que, al final, la verdadera fuerza de la Patrona está en la suma de todas esas pequeñas historias que construyen comunidad.