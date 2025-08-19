El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Las peñas celebran el inicio de fiestas durante el pregón. Luis Palomeque

López Estrada califica de «históricas» las fiestas de la Virgen Grande por su participación y ambiente

La ciudad reunió a miles de personas en diez días de conciertos, concursos, ferias y peñas, con un impacto económico positivo en la hostelería

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Martes, 19 de agosto 2025, 02:00

Torrelavega ha despedido la edición 2025 de las fiestas de la Virgen Grande con la sensación compartida de haber vivido una de las semanas ... más multitudinarias y animadas de los últimos años. Durante diez días, la ciudad se convirtió en un gran escenario de música, teatro, concursos y encuentros que llenaron calles y plazas de diversión, risas y reencuentros. El alcalde, Javier López Estrada, definió las fiestas como «fantásticas» y «las mejores de nuestra historia en participación, programación e impacto en la hostelería». Pero, más allá del balance institucional, quienes más lo viven son las peñas. Este año volvieron a batirse récords con 733 agrupaciones y más de 14.000 peñistas, auténticos protagonistas de la Liga que marcó el ritmo diario con pruebas, desfiles y juegos.

