El Pleno de Torrelavega acelera el uso de la tarjeta unificada de transporte en el Torrebús El uso de la nueva credencial será posible a partir del próximo 1 de diciembre, según trasladan desde el Consistorio, y sin perjuicio de los sistemas de pago habituales

Javier Gangoiti Torrelavega Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:52

El Pleno de Torrelavega ha dado este jueves un paso clave para que los vecinos puedan moverse con una única tarjeta por la ciudad, en el Torrebús, y también por toda Cantabria, en otros medios de transporte. Los grupos han dado luz verde, por unanimidad, al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Consejería de Fomento para implantar, en el servicio de transporte urbano de la ciudad, la llamada Tarjeta Interoperable de Transporte de Cantabria Personalizada (TITC), esto es, una acreditación personal que permitirá a los usuarios pagar con una credencial única en diferentes redes de transporte de la comunidad autónoma. Esta posibilidad estará al alcance de los usuarios a partir del próximo 1 de diciembre, según trasladan desde el Consistorio de Torrelavega y a consultas de la Dirección General de Transportes del Gobierno de Cantabria.

La entrada de esta tarjeta en el sistema de pago del Torrebús se producirá sin perjuicio de los modelos anteriores de pago, como explica la concejala de Movilidad, Jezabel Tazón. Es decir: los usuarios podrán seguir utilizando la tarjeta del Torrebús, la de siempre, o también la Tarjeta Ciudadana para agarrar un autobús municipal.

Esta actualización del servicio, que se dará a través de la Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral Cantabria, se propone simplificar los modelos de pago y el acceso a los servicios de movilidad de toda la comunidad autónoma, brindando la posibilidad de utilizar solo una tarjeta para los diferentes medios de transporte de la región. Y llegará, además, sin coste directo para el Ayuntamiento, como informaban el miércoles desde el equipo de gobierno (PRC-PSOE), tras la celebración de la Comisión de Movilidad: el acuerdo incluye la financiación y suministro del equipamiento necesario por parte de la Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral Cantabria, por lo que la Administración local no deberá abonar un importe por la actualización. Esta se encargará únicamente del mantenimiento ordinario.

La Tarjeta Interoperable de Transporte de Cantabria Personalizada (TITC) se incorpora al transporte urbano de Torrelavega en pleno proceso de modernización del servicio. En el último año, este viene sumando novedades de todo tipo en el marco del nuevo contrato, adjudicado a finales del año pasado por un importe de 28 millones de euros para los próximos diez años.

La renovación progresiva de la flota -faltan doce autobuses por llegar a la ciudad, en dos tandas de seis a finales de este año y comienzos del siguiente- o la creación del transporte a demanda para algunos barrios periféricos centran una parte de este nuevo contrato, un paso adelante fundamental para un servicio que, después de diez años, venía experimentando ya algunos problemas.